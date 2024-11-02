Yadro начала переговоры по крупнейшей аренде офиса в этом году

Производитель и разработчик вычислительной техники Yadro договаривается с группой «Итэлма» об аренде у нее около 30 тыс. кв. м в технопарке ЗИЛ, расположенном на Автозаводской улице на юге Москвы. Об этом РБК рассказали три консультанта на рынке недвижимости, работавшие с этим объектом. По их словам, сделка еще не закрыта, но находится на продвинутой стадии. Сейчас стороны обсуждают детали будущего соглашения, указывают они.
В «ИКС Холдинге» (основной владелец Yadro) от комментариев отказались. РБК направил запрос в «Итэлму», чья структура ND Group выступает девелопером проекта.
Чем известна Yadro.
Компания была создана в 2014 году и изначально входила в состав «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). В 2019 году контроль над ней перешел к «ИКС Холдингу» Антона Черепенникова, в который также входят компания «Цитадель» (производит системы оперативно-разыскных мероприятий, которые устанавливаются на сетях операторов связи для хранения переписки и звонков пользователей по «закону Яровой»), «Бюро 1440» (создает коммерческий сервис низкоорбитального спутникового широкополосного доступа в интернет), «Гарда» (разрабатывает решения в области безопасности данных и сетевой инфраструктуры), «Криптонит» (специализируется на создании программного обеспечения для хранения, обработки и анализа больших данных) и другие. После гибели Черепенникова летом 2023 года управление группой перешло к топ-менеджерам входящих в нее предприятий.
Yadro специализируется на разработке и производстве серверов, систем хранения данных, программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования. В 2022 году компания заключила форвардные контракты на общую сумму более 80 млрд руб. с «Ростелекомом», «МегаФоном» и «ВымпелКомом» (бренд «Билайн») на создание базовых станций стандартов GSM (2G) и LTE (4G). В середине 2023-го Yadro представила свой первый планшет под брендом Kvadra, сообщалось и о возможных планах разработчика вывести на российский рынок собственные смартфоны.
Основные производственные мощности Yadro находятся в Дубне в Московской области. Кроме того, у нее есть R&D-центры в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске. Что касается офисов, то в столице компания совместно со своими дочерними структурами арендует около 20 тыс. кв. м в бизнес-центрах «Рассвет», «Трехгорная мануфактура», «Искра-Парк» и Marr Plaza, говорит исполнительный директор консалтинговой компании Remain Александр Богданов.
Решение Yadro по аренде площадей на Автозаводской улице может быть связано с планами по консолидации всех подразделений в одном месте, говорят источники РБК. В последние годы компания активно развивалась, напоминают они. В январе этого года гендиректор Yadro Алексей Шелобков сообщал, что выручка компании за 2023 год должна превысить 120 млрд руб.
Что такое технопарк ЗИЛ
Технопарк, об аренде площадей в котором договаривается Yadro, строится на территории бывшей промзоны на Автозаводской улице рядом со станцией Московского центрального кольца «ЗИЛ» и метро «Тульская». Он будет включать в себя два комплекса площадью 84,4 тыс. и 29,6 тыс. кв. м соответственно. Планируется, что после завершения всех работ в проекте будет создано около 10 тыс. рабочих мест. Первую очередь технопарка этой осенью открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Предполагается, что вторая очередь будет запущена в 2025 году.
Девелопером проекта выступает ND Group, в портфель которой также входят бизнес-центр «Навигатор» на Варшавском шоссе и технопарк Newton Plaza в 1-м Нагатинском проезде. Компания является частью группы «Итэлма», которая объединяет ряд структур, связанных с электроникой, авиастроением и строительством. Ключевое в группе — научно-производственное предприятие «Итэлма», занимающееся разработками электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем.
Как оценивают сделку эксперты
Ставка аренды в ЗИЛе может составлять около 30 тыс. руб. в год за 1 кв. м (без отделки), оценивает партнер Ricci | Офисы Дмитрий Жидков. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова говорит о 33 тыс. руб. за 1 кв. м в год (включая НДС и операционные расходы). Ежегодно аренда технопарка может обходиться Yadro примерно в 900 млн руб., указывает Богданов. Жидков также добавляет, что разработчику потребуется вложить от 3,9−4,5 млрд руб. в отделку.
Решение об аренде площадей именно в этом комплексе опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. На данный момент на столичном офисном рынке очень мало зданий с готовностью в 2024—2025 годах, где можно арендовать сразу 30 тыс. кв. м, напоминает Белова. Об этом же говорит и директор по работе с арендодателями департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Именно по этой причине компании рассматривают варианты аренды в формирующихся деловых районах, указывает она.
Кроме того, определенную роль при выборе здания мог сыграть и статус технопарка, рассуждает Белова. По ее словам, резиденты таких объектов могут получать субсидии и льготы, в том числе налоговые. В технопарке компания сможет иметь и лабораторию, которую обычно тяжело разместить в обычном бизнес-центре, полагает Жидков. К преимуществам объекта Акатова также относит близость к реке и строящиеся рядом жилые и офисные проекты, которые могут способствовать развитию инфраструктуры, полезной для арендаторов.
В случае закрытия сделка по аренде офиса в ЗИЛе может стать крупнейшей транзакцией в этом году, говорит Богданов. Пока рекорд принадлежит Т-банку, который снял 24,5 тыс. кв. м в гибком офисе Business Club в бизнес-центре «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Среди других крупных сделок, по данным Remain, — аренда 9,1 тыс. кв. м в бизнес-центре AFI2B на 2-й Брестской улице рекрутинговым сервисом HeadHunter. Кроме того, около 7 тыс. кв. м в Comcity сняла IEK Group, указывают в NF Group.