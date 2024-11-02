Yadro начала переговоры по крупнейшей аренде офиса в этом году

Компания была создана в 2014 году и изначально входила в состав «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). В 2019 году контроль над ней перешел к «ИКС Холдингу» Антона Черепенникова, в который также входят компания «Цитадель» (производит системы оперативно-разыскных мероприятий, которые устанавливаются на сетях операторов связи для хранения переписки и звонков пользователей по «закону Яровой»), «Бюро 1440» (создает коммерческий сервис низкоорбитального спутникового широкополосного доступа в интернет), «Гарда» (разрабатывает решения в области безопасности данных и сетевой инфраструктуры), «Криптонит» (специализируется на создании программного обеспечения для хранения, обработки и анализа больших данных) и другие. После гибели Черепенникова летом 2023 года управление группой перешло к топ-менеджерам входящих в нее предприятий.