В Госдуме предложили новый подход к доходам квалифицированных инвесторов

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки в закон «О рынке ценных бумаг» (есть у «РБК Инвестиций»), которые уточняют новые требования для получения физическим лицом статуса квалифицированного инвестора. Как рассказал источник «РБК Инвестиций», знакомый с документом, поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта № 496225−8 — оно ожидается примерно в середине ноября, однако официально дата пока не назначена. В частности, в обновленной версии документа говорится, что минимальная планка по годовому доходу для признания инвестора квалифицированным будет плавающей в зависимости от критерия, с которым он будет скомбинирован. В пресс-службе ЦБ это подтвердили.