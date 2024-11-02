В Госдуме предложили новый подход к доходам квалифицированных инвесторов

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки в закон «О рынке ценных бумаг» (есть у «РБК Инвестиций»), которые уточняют новые требования для получения физическим лицом статуса квалифицированного инвестора. Как рассказал источник «РБК Инвестиций», знакомый с документом, поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта № 496225−8 — оно ожидается примерно в середине ноября, однако официально дата пока не назначена. В частности, в обновленной версии документа говорится, что минимальная планка по годовому доходу для признания инвестора квалифицированным будет плавающей в зависимости от критерия, с которым он будет скомбинирован. В пресс-службе ЦБ это подтвердили.
Как будет определяться уровень дохода
Среди основных изменений относительно первоначальной редакции — требуемый для квалификации минимальный доход может быть разным, в зависимости от сочетания выполненных требований, предъявляемых к квалифицированному инвестору. В версии законопроекта, которая прошла первое чтение, было просто указано, что размер дохода квалифицированного инвестора должен составлять «не менее размера, установленного нормативными актами Банка России». Ранее в ЦБ отмечали, что ориентиром по минимальному уровню дохода может выступать сумма ₽6 млн в год.
В новых поправках указано, что минимальная планка по годовому доходу для признания инвестора квалифицированным может различаться в зависимости от наличия или отсутствия у него критерия, с которым он будет скомбинирован: образования, ученой степени, подтвержденных экзаменом знаний. Размер, виды, период получения такого дохода и порядок его расчета должны устанавливаться нормативными актами ЦБ.
Поправки, предложенные ко второму чтению, предусматривают комбинирование критериев образования и ученой степени не только с критериями опыта работы, опыта совершения сделок и имущественным критерием, но и с критерием дохода, пояснили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России.
По мнению регулятора, это позволит сделать подход к присвоению статуса квалифицированного инвестора более гибким, учитывающим прежде всего знания и опыт инвестора. «Наша цель — не упростить или усложнить процедуру, а сделать так, чтобы доступ к высокорисковым инструментам и сделкам получали инвесторы, которые в состоянии оценить эти риски и принять их на себя», — подчеркнул представитель ЦБ.
Какие требования предъявят к опыту работы
Требования к стажу работы, связанному с инвестированием, не будут едиными для всех, как и предполагалось ранее. В первой версии законопроекта число отработанных лет могло меняться, если у человека есть соответствующее образование или ученая степень. Теперь же добавляется возможность менять необходимый срок стажа в зависимости от опыта работы в организации со статусом квалифицированного инвестора. Например, такой статус может быть у банков, управляющих, брокерских, страховых компаний
Опыт работы будет учитываться тот, который непосредственно связан с совершением сделок с финансовыми инструментами, управления их рисками и подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций. В зачет пойдет как опыт, полученный в российской, так и в иностранной организации.
Тем, кто имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую требовалось согласование Банка России, достаточно выполнение только этого требования для признания квалифицированным инвестором.
Требования к сделкам с ценными бумагами и ПФИ
При признании физического лица квалифицированным инвестором критерий опыта совершения сделок дополняется возможностью учитывать не только сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ), но и учитывать договоры с форекс-дилером. Так как не все сделки с форекс-дилером относятся к ПФИ, они в первой редакции не учитывались. Но такие сделки сможет учитывать только сам форекс-дилер.
Период, количество, объем сделок с ценными бумагами и договоров с ПФИ устанавливает ЦБ. Требования к количеству и объему могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у граждан образования или ученой степени.
Уровень знаний
Знания претендентов на статус квалифицированного инвестора смогут подтверждать не только брокеры, управляющие компании, управляющие компании ПИФами, но и дилеры, следует из поправок.
Банк России начал уже прорабатывать вопросы для экзамена на статус квалифицированного инвестора с несколькими вузами и профучастниками, рассказал «РБК Инвестициям» в кулуарах форума Finopolis-2024 в середине октября руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Он отметил, что экзамен на квалинвестора будет давать доступ ко всем инструментам, а не к одному отдельно взятому инструменту, как после тестирования на сложные инструменты. «Поэтому если человек, не имея ни дохода, ни имущества, ни образования, тем не менее, считает, что у него достаточно знаний, то специализированный экзамен хороший путь для него получить статус», — подчеркнул Мамута.
По его словам, экзаменационная часть будет готова в 2025 году.
Новая версия поправок также предусматривает, чтобы профучастники предварительно уведомляли физлиц, желающих стать квалифицированными инвесторами, о рисках, которые присущи этому статусу. Но поправка не отменяет последующее информирование не реже одного раза в год о возможности исключения из реестра квалинвесторов тех, кто в нем уже состоит. Необходимость такого уведомления уже была включена в первую редакцию законопроекта.
Что об инициативе думают в профильных ассоциациях инвесторов
Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев считает, что поправки Госдумы, в целом, усложняют получение статуса квалифицированного инвестора, однако введение критерия дохода является адекватным и лучше соответствующим оценке квалификации как комбинации знаний и состоятельности, чем критерий сбережений, который ужесточается.
Исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев обращает внимание на то, что Банк России длительное время обсуждал с рынком новый подход к получению статуса квалинвестора. Ассоциация поддерживает идею комбинирования «денег и знаний», то есть имущественный ценз и уровень доходов с образованием, ученой степенью или результатами тестирования у брокера. «Наличие имущества и доходов позволяет инвестору лишь смягчить финансовые последствия возможных убытков. Но только знания дают возможность избежать ненужного риска и убытков», — объясняет Херсонцев.
Глава АРИ также отмечает, что основной долгосрочного успеха на рынке прежде всего является финансовая грамотность инвестора. Для опытных инвесторов закон также дает возможность получить статус квалифицированного инвестора через комбинацию опыта и знаний, добавляет он.
В Ассоциации владельцев облигаций добавляют, что размер капитала/дохода никак не коррелирует с уровнем квалификации инвестора на фондовом рынке. «Зачастую инвесторы с капиталом в несколько миллионов несоизмеримо лучше разбираются в рынке нежели инвесторы с капиталом на порядок большим. Полагаем, что при получении статуса более значимую роль должны играть не количественные, а качественные критерии», — считает председатель АВО Алексей Афонин.
В АВО положительно оценивают добавление нового критерия, так как инициатива поможет расширить возможности для получения статуса квалинвестора. Но все будет зависеть от конкретных значений, которые установит ЦБ, добавляет Афонин.
Ранее Банк России заявлял о намерении повысить размер имущественного ценза в два этапа: с 1 января 2025 года — с ₽6 млн до ₽12 млн, а с 1 января 2026 года — с ₽12 млн до ₽24 млн.