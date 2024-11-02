Торги на биржах в субботу, индекс Мосбиржи и АФК «Система»: дайджест

В ближайшей перспективе рынок акций останется под давлением, считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Это обусловлено перспективой дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России и подъема ключевой ставки до 22−23% в декабре и пересмотром среднего уровня ставки на следующий год в сторону более высоких значений (17−20%). Это повышает кредитные риски в корпоративном секторе и отражается в росте стоимости риска для банковского сектора. Впрочем, по мнению эксперта, участники рынка уже закладывают в цены консервативный сценарий кредитных условий, поэтому реакция на повышение ставки в декабре может быть сдержанной.