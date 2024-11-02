Торги на биржах в субботу, индекс Мосбиржи и АФК «Система»: дайджест

Торги на российских биржах в субботу
В субботу, 2 ноября, торги на всех рынках Мосбиржи пройдут в обычном режиме, включая вечерние торговые сессии. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут идти по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами «сегодня») и сделок своп overnight. На СПБ Бирже также будут проводиться торги и расчеты по российским ценным бумагам.
В понедельник, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства на Мосбирже и СПБ Бирже не будут идти торги и расчеты по сделкам. Во вторник, 5 ноября, биржи будут работать в стандартном режиме.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в пятницу, 1 ноября, показал смешанную динамику. Большую часть дня основной индекс Мосбиржи (IMOEX) снижался, но в конце дня отыграл часть потерь и завершил основную сессию ростом на 0,57% — на уровне 2574,71 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2584,32 пункта.
Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи, в лидерах роста по итогам пятницы оказались обыкновенные акции «Ростелекома» (+4,2%), акции «Самолета» (+3,41%), МКБ (+3,2%) «Полюса» (+3,1%) и АЛРОСА (+2,9%).
В минусе закрылись бумаги АФК «Система», потерявшие 4,34%. Снижением также завершили торги бумаги «Совкомфлота» (-1%), «Европлана» (-1%), Мосбиржи (-0,3%) и обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (-0,2%).
За октябрь рынок потерял около 10%, и основной удар как раз пришелся на последнюю неделю месяца из-за роста ставки ЦБ и угроз дальнейшего повышения стоимости фондирования, поэтому вчерашняя оптимистичная динамика пока непоказательна, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Но столь масштабная коррекция на рынке на фоне удорожания кредитных ресурсов, сдобренная эмоциями, создает интересные возможности для покупки изрядно подешевевших бумаг на перспективу, полагают в «БКС Мир инвестиций».
В субботу торговая активность на российском рынке будет низкой, так как торги на других мировых площадках не проводятся, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, временное затишье на рынке также возможно из-за предстоящих во вторник выборов президента США, и крупные покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия до появления результатов.
В любом случае следующая неделя для российского фондового рынка будет волатильной, а в случае победы Дональда Трампа можно ожидать краткосрочный импульс роста, сообщил эксперт. В фокусе инвесторов на следующей неделе также будет заседание ФРС США по ставкам.
В ближайшей перспективе рынок акций останется под давлением, считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Это обусловлено перспективой дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России и подъема ключевой ставки до 22−23% в декабре и пересмотром среднего уровня ставки на следующий год в сторону более высоких значений (17−20%). Это повышает кредитные риски в корпоративном секторе и отражается в росте стоимости риска для банковского сектора. Впрочем, по мнению эксперта, участники рынка уже закладывают в цены консервативный сценарий кредитных условий, поэтому реакция на повышение ставки в декабре может быть сдержанной.
Акции АФК «Система»
Вечером 1 ноября АФК «Система» опубликовала отчетность по РСБУ за девять месяцев. После этого котировки пошли вниз. По итогам торгов акции подешевели на 4,34%, до ₽12,024.
Инвесторам не понравился рост процентных расходов на 164% за год, до ₽41,7 млрд, объяснил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
«Увеличение стоимости обслуживания долга ожидаемо, в дальнейшем проценты к уплате еще вырастут. Чистый долг также продолжил увеличиваться», — прокомментировал он.
«Долговая нагрузка дочек давит на стоимость материнской корпорации. Падение акций приобретает панический характер и уже превышает эффект от негативных фундаментальных вводных — но на рынке такое бывает, и здесь, главное, не превышать риски», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Карпунин не исключает кратковременные отскоки акций из-за волн закрытия коротких позиций, но общий взгляд на перспективы бумаг у брокера остается негативным. В «Альфа-Инвестициях» предопредели, что есть значительный риск падения котировок ниже ₽10. Это более чем на 16% ниже текущих уровней.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.
Самые дешевые наличные доллары:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Отрадное», «Крестьянская Застава», «Речной вокзал»): купить доллары можно по ₽96,2, продать — по ₽94,95;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96,2, продать — по ₽95,7.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,15, продать — по ₽104,5;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Отрадное», «Крестьянская Застава», «Речной вокзал»): купить евро можно по ₽105,25, продать — по ₽103,4.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽14,05;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,6.
Корпоративные события
Мосбиржа: объемы торгов за октябрь.
НКХП — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
Другие важные события
Банк России опубликует новостной индекс деловой активности.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2574,71 (+0,57%).
Индекс РТС: 832,4 (+0,14%).
S&P 500: 5728,80 (+0,41%).
Dow Jones Industrial Average: 42 052,19 (+0,69%).
NASDAQ Composite: 18 239,92 (+0,80%).