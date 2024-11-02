Смещение и труд: в Минэке призвали пересмотреть принципы господдержки

В первом случае, по его словам, речь идет о том, что явная или неявная защита государства полностью или частично «отвязывает» результаты деятельности компании от усилий, которые она совершает. Это иногда негативно влияет на стимулы к развитию, поиск эффективности и конкуренцию на рынке, где компания работает. Похожее явление описывают, когда неоптимально сконструированная страховка приводит к более рискованному (менее эффективному) поведению. Традиционная рекомендация в этом случае состоит в том, чтобы динамика эффективности компании так или иначе оценивалась и все-таки влияла на саму господдержку (то есть чтобы она стала условной, а не безусловной) либо на менеджмент.