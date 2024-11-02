Смещение и труд: в Минэке призвали пересмотреть принципы господдержки

В условиях жесткой денежно-кредитной политики необходимо думать над настройкой и изменением инструментов господдержки, заявила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, выступая в Госдуме. Всё не должно сводиться к льготным кредитам, а там, где они предоставляются, должно быть разумное разделение рисков между бизнесом и государством. Также, по ее словам, важно, чтобы приоритетных отраслей было не слишком много, а меры поддержки были ограничены по времени. Как может измениться госпомощь и какое влияние это окажет на экономику, разбирались «Известия».
Перераспределение сил
Полина Крючкова указала, что в условиях жесткой ДКП необходимо внимательнее подходить к механизмам реализации господдержки.
«Безусловно, всё не должно сводиться к льготным кредитам; а там, где они предоставляются, должно быть разумное разделение рисков между бизнесом и государством», — считает замминистра.
Важно, чтобы приоритетных отраслей было не слишком много, а меры поддержки были ограничены по времени, отметила она. Нельзя допускать ситуаций, когда отрасль начинает «жить» исключительно за счет льготных средств, что дестимулирует развитие за счет собственных сил, предупредила замминистра.
«Всё это — круг вопросов, решение которых, надеюсь, позволит нам совместно обеспечить сбалансированность между устойчивым экономическим ростом и сдерживанием инфляции», — заключила Полина Крючкова.
В Минэке прежде всего отметили необходимость совместной проработки со стороны правительства и Банка России механизмов государственной поддержки в условиях продолжительной жесткой денежно-кредитной политики, пояснил «Известиям» директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин. Заместитель министра действительно указала, что требуется пересмотреть систему мер и условий господдержки, что, однако, не подразумевает сокращения или отмены отдельных мер. Скорее смысл был в том, что концентрировать всю помощь вокруг льготных кредитов деструктивно.
— Это, во-первых, приводит к повышению процентных рисков для российского бюджета (в части расходов на обеспечение льготного кредитования). Во-вторых, это демотивирует сам бизнес, который попадает во всё большую зависимость от льготных банковских продуктов, тогда как цель государственной политики состоит в стимулировании и поддержке бизнеса, а не в постоянном обеспечении его функционирования, — сказал эксперт.
По его словам, один из главных приоритетов государственной экономической политики — повышение производительности труда. В этих условиях требуется не просто предоставление льготных кредитов или иной материальной поддержки, а комплексный подход, касающийся изменений регуляторного характера и внедрения новых практик организации труда.
Безусловно, перед внесением корректировок в систему мер поддержки Минэкономразвития должно провести комплексную работу по оценке эффектов на российскую экономику.
— Более того, правительство продолжит реализовывать государственную политику по стимулированию бизнеса, о чем свидетельствуют проектировки федерального бюджета на следующую трехлетку. В частности, на мероприятия по реализации национальных проектов в течение шести лет предусмотрено более 40 трлн рублей. Несмотря на увеличение расходов, сохраняется бюджетная сбалансированность, в том числе обеспечивающая ограниченный вклад эффектов от фискальной политики в динамику потребительских цен, — подчеркнул он.
Вопросы бюджетной политики интерпретируются правительством и Банком России с разных сторон. В частности, правительство отмечает нейтральные эффекты для инфляции, в то время как ЦБ настаивает на проинфляционном характере роста бюджетных расходов, заметил эксперт.
— Поэтому правительству и Банку России действительно необходимо синхронизировать подходы к организации фискальной и денежно-кредитной политики для обеспечения долгосрочных и сбалансированных темпов роста национальной экономики, — добавил Даниил Намёткин.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «важной задачей правительства является приоритизация и повышение эффективности господдержки для выполнения задач, поставленных президентом».
Без балластов, но с конкуренцией
Сейчас в экономике есть как минимум две смежные темы, которые обычно обсуждаются в контексте массовой и длительной господдержки, пояснил «Известиям» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
— Это проблема мягких бюджетных ограничений и проблема компаний-зомби. Эти проблемы известны давно — есть понимание, что с ними нужно бороться, но на практике это не всегда оказывается легко, — отметил он.
В первом случае, по его словам, речь идет о том, что явная или неявная защита государства полностью или частично «отвязывает» результаты деятельности компании от усилий, которые она совершает. Это иногда негативно влияет на стимулы к развитию, поиск эффективности и конкуренцию на рынке, где компания работает. Похожее явление описывают, когда неоптимально сконструированная страховка приводит к более рискованному (менее эффективному) поведению. Традиционная рекомендация в этом случае состоит в том, чтобы динамика эффективности компании так или иначе оценивалась и все-таки влияла на саму господдержку (то есть чтобы она стала условной, а не безусловной) либо на менеджмент.
— В случае компаний-зомби речь идет о том, что нежизнеспособные и неустойчивые на долгосрочном горизонте компании должны постепенно уходить с рынка либо трансформироваться в лучшую сторону, чтобы эффективность экономики росла, — рассказал эксперт. — Между тем в некоторых условиях у банков, кредиторов или акционеров возникают стимулы (иногда государство является одним из них) поддерживать нежизнеспособные компании на плаву очень долго, несмотря на понимание, что у них очень мало реальных возможностей стать самостоятельно устойчивыми и окупать издержки в будущем.
Рекомендация в таких случаях состоит в том, что такие компании нужно уметь выявлять, а стимулам, которые приводят к их неограниченной поддержке, нужно противодействовать.
Оптимизация программ
Минэк продвигает вполне очевидную и полезную вещь — здоровым костыли не только не нужны, но и вредят, сказал «Известиям» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
— Завершенная летом льготная ипотека — пример программы для населения, которая, будучи полезной в начале, пережила свою пользу. Процедуры и формат свертывания льгот должны быть продуманы заранее — для повышения их эффективности, — заметил эксперт.
Субсидирование процентной ставки по кредиту считается традиционной мерой государственной поддержки в различных секторах экономики, сказал «Известиям» директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Наиболее известны льготные ипотечные программы, которые помогают гражданам при покупке жилья. Однако существуют аналогичные схемы для малого бизнеса и сельхозпроизводителей, учитывающие сезонность работ и актуальность кредитных покупок.
— Фактически вся финансовая поддержка остается у финансовых институтов. За период 2022—2023 годов кредитные организации показали рекордные прибыли, и, вероятно, эта тенденция сохранится, — подчеркнул он.
В последние годы, по словам эксперта, объем субсидирования таких ставок превысил сотни миллиардов рублей. Рост ключевой ставки, а вслед за ней и процентных делает прогнозирование объема выплат сложным, что требует пересмотра льготных программ и, конечно, их оптимизации.