Сливки в общество: рост цен на масло сдержат за счет новых мер

Из-за роста цен на сливочное масло Россия может на несколько месяцев ввести режим беспошлинного таможенного ввоза этого продукта из дружественных стран и не входящих в ЕАЭС. Второй рассматриваемый антикризисный механизм — установление временной квоты на беспошлинный импорт. Эту информацию «Известиям» подтвердили два источника, связанных с Минсельхозом и Евразийской экономической комиссией. По мнению опрошенных экономистов и участников рынка, временное стимулирование импорта сливочного масла, так же как и куриного яйца, смягчит ценовое давление и приведет к стабилизации цен. В то же время в Руспродсоюзе отмечают, что рынку по-прежнему не хватает молочных жиров. Подробности — в материале «Известий».
Увеличить предложение и снизить цены
По данным ведомств, с января по ноябрь этого года сливочное масло в России подорожало в среднем почти на 24%. В Министерстве сельского хозяйства «Известиям» рассказали, что в настоящее время реализуются меры для увеличения поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, в рамках развития партнерских отношений с Индией и Ираном Россельхознадзор открыл поставки из этих стран — они являются крупными экспортерами сливочного масла.
— Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице, — подчеркнули в Минсельхозе.
Очевидно, что в нынешней ситуации обнуление ввозных таможенных пошлин на сливочное масло и квота на беспошлинный ввоз на определенный период времени увеличат предложение на рынке и помогут стабилизировать цены, сказала член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.
По ее мнению, необходимо в ближайшие полгода завезти порядка 20 тыс. т масла. К слову, подобный механизм уже приносил определенную пользу после резкого скачка цен на куриное яйцо. Именно тогда обнуление ввозных пошлин на определенный срок помогло быстро увеличить предложение на рынке и снизить цены.
— Обнуление пошлин на импорт сливочного масла как временная мера может оказать балансирующий эффект для выравнивания спроса и предложения, — считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. — При этом в долгосрочной перспективе ключевым фактором для сдерживания цен будет все-таки стимулирование роста производства — как сырого молока и молочных жиров, так и молокоперерабатывающей промышленности.
Ввоз масла из дружественных стран может улучшить ситуацию на рынке, согласен генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Сейчас для некоторых стран-поставщиков уже не применяются ввозные пошлины. Например, Белоруссия и Киргизия входят в ЕАЭС, и их продукция не облагается налогом. Пошлина сейчас установлена на продукцию из Индии (15% от таможенной стоимости, но не менее €0,22), Ирана (11,25%).
По данным эксперта, импорт масла из дружественных стран за январь — июль увеличился примерно на 20%, поставки из Белоруссии также выросли на 15−20%. Эта страна традиционно является крупнейшим поставщиком, но возможности увеличения ввоза там ограниченны, замечает собеседник.
Производство сливочного масла в РФ в январе — августе 2024 года составило 221,1 тыс. т, что на 1,6% (3,4 тыс. т) выше, чем годом ранее, указал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
— Рынок стабилен. Однако выросла себестоимость производства по всей цепочке от сырья до полки, — отметил он. — Сырье еще в августе показало рост до 20%. Логистика подорожала на 30−35%. На цены также влияют повышение ключевой ставки (удорожание кредитов), общая инфляция, рост затрат на покупку и обслуживание оборудования.
В Минсельхозе РФ отметили, что долгосрочной мерой развития рынка является наращивание производства сырого молока.
— Для достижения поставленных целей мы предусмотрели максимально широкий комплекс мер государственной поддержки для молочной отрасли, — сообщают в министерстве. — Среди них льготное оборотное и инвестиционное кредитование (до 15 лет), капексы (до 42% от бюджета проекта), а также прямые меры поддержки регионального и федерального уровней.
Почем масло
Если пошлина обнулится, какие цены россияне увидят на полках магазинов? Во Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия (ВНИИМС) объясняют, что «в части масла, фасованного из монолитов импортного происхождения, вряд ли что-либо изменится, так как масло в данном случае только сырье, к которому еще надо приложить упаковку, энерго- и трудозатраты». То же самое относится и к рекомбинированным продуктам, получаемым из масла и обезжиренного молока. При этом, возможно, несколько снизится стоимость кондитерских и кулинарных изделий, но этот сектор производства достаточно узок, замечает директор ВНИИМС Григорий Рогов.
— В мае 2024 года «запас прочности» закончился, и маслозаводы начали поднимать отпускные цены, что через определенный временной лаг стало сказываться на розничных ценах, — говорит глава аналитического агентства «Агроан» Артем Иванов. — Сейчас мы наблюдаем явно ажиотажный спрос. По нашим данным, например, в Москве недельные продажи сливочного масла выросли на 45% к первой неделе августа. В Свердловской области недельный рост продаж фиксируется на уровне 20%. И этот рост чисто спекулятивный.
В 2024 году наблюдается незначительное снижение объемов производства сливочного масла в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, указывает аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова. Так, за январь — сентябрь 2024 года объем упал всего на 1,7% и составил 248,5 тыс. т против 252,9 тыс. т за три квартала 2023-го.
Снижение объемов предложения сливочного масла в первую очередь связано с падением импорта данного продукта, в том числе и из Белоруссии, полагает она. Среди стран — поставщиков сливочного масла, не входящих в ЕАЭС, лидерами являются Уругвай и Аргентина, которые в 2023 году в сравнении с 2019 годом снизили объемы поставок продукта в нашу страну практически в два раза: на 79% и 87% соответственно.
— При этом цена уругвайского масла в 2023 году была сопоставима со стоимостью российского и белорусского, а аргентинского — даже ниже, — замечает Светлова.
В компании BusinesStat отмечают, что расширение списка беспошлинных импортеров сливочного масла способно затормозить рост цен на товар.
— Доля импорта может составить четверть от всего рыночного предложения, это существенный объем, — говорят в BusinesStat. — То есть в моменте это реально поможет стабилизировать цены на сливочное масло в рознице.
Однако, отмечают в агентстве, в перспективе это может быть негативом для внутреннего рынка, так как производители потеряют стимул к росту собственного производства, имея цену импорта на уровне собственной себестоимости.
По мнению аналитика TK Solutions Андрея Шевченко, обнуление ввозных пошлин не окажет существенного влияния на снижение розничных цен.
— Масло, как и другая молочная продукция, имеет достаточно длинный производственный цикл. Молоко в отличие от яйца не является в данном случае конечным продуктом, его еще нужно переработать, — отметил эксперт.
Дефицита нет
В России нет дефицита сливочного масла, уверена представитель ГК «ЭкоНива» Ирина Синицына. Однако из-за инертности ряда процессов в молочном животноводстве производители сырого молока не успели оперативно подстроиться в ответ на возросшее потребление на внутреннем рынке, отмечает она.
— Жирность молока-сырья можно увеличить за счет рационов кормления животных и временного расширения поголовья, но для этого требуется время, — говорит Синицына. — Кроме того, в прошлом году цены на сырое молоко в пике упали на 25%, и многие небольшие фермы вынуждены были закрыться, ведь операционные расходы продолжали расти на десятки процентов.
Директор по развитию АПК и пищевой промышленности «Рексофт» Анастасия Вяликова убеждена, что повышение цен на масло сейчас является общемировым трендом и, согласно маркетинговой аналитике, рынок растет на 10−15% в год. Россия между тем не закрывает свои потребности внутренним производством, поэтому существует значительная зависимость от импорта.
— На рост цены повлияла стоимость сырья, фермы вынуждены повышать отпускные цены в связи с низкой рентабельностью из-за кратно увеличившихся издержек на корма, ветеринарные препараты и оплату труда, — заключила она.