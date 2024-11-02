Сливки в общество: рост цен на масло сдержат за счет новых мер

Из-за роста цен на сливочное масло Россия может на несколько месяцев ввести режим беспошлинного таможенного ввоза этого продукта из дружественных стран и не входящих в ЕАЭС. Второй рассматриваемый антикризисный механизм — установление временной квоты на беспошлинный импорт. Эту информацию «Известиям» подтвердили два источника, связанных с Минсельхозом и Евразийской экономической комиссией. По мнению опрошенных экономистов и участников рынка, временное стимулирование импорта сливочного масла, так же как и куриного яйца, смягчит ценовое давление и приведет к стабилизации цен. В то же время в Руспродсоюзе отмечают, что рынку по-прежнему не хватает молочных жиров. Подробности — в материале «Известий».