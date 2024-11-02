Россияне рассказали о критериях выбора жилья

Каждый третий россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3−10 лет. Больше всего такой вариант привлекает жителей Сибирского федерального округа (40%). Еще примерно 30% удобным назвали загородный дом, чаще так отвечали жители Северного Кавказа (41%), реже — Москвы и области (23%). Комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23% опрошенных. И только 15% предпочитают вторичное жилье, которому более 10 лет.
Среди плюсов первичной недвижимости — отсутствие истории, современные планировки и инфраструктура. Среди минусов — шум и неудобства во время ремонта у соседей. Именно этот аспект чаще всего называли респонденты в качестве негативной стороны проживания в такой квартире (54%). Среди других недостатков часто отмечались длительное ожидание завершения строительства (42%) и возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями (39% и 38% соответственно). Вторичное жилье со сроком сдачи более 10 лет назад около половины опрошенных считают старым и требующим ремонта, отмечается в результатах опроса.
Основной фактор, влияющий на выбор недвижимости, — местоположение. Так считают 44% респондентов. На втором месте — бюджет (41%). Далее следуют размер и планировка объекта (33%), инфраструктура и услуги поблизости (32%), состояние и отделка недвижимости (23%), состав семьи (21%), образ жизни (19%) и экологичность (16%). Реже всего на решение влияют родственники (10%), условия кредитования (9%) и юридические аспекты (4%).
«В этом году доступность ипотеки — главного финансового инструмента для россиян — существенно снизилась. Тем не менее покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей или переезде в другой город. В этих случаях занять “выжидательную” позицию не всегда удобно, поэтому клиенты ищут альтернативные варианты. Один из них — так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Ранее, 22 октября, сообщалось, что лидером по подорожанию жилья в новостройках в России за год стал Екатеринбург, где стоимость 1 кв. м в 2023-м составила 124,9 тыс. рублей, а в 2024-м выросла более чем на 23,8 тыс. рублей. Это следует из данных корпорации «Девелопмент-Юг». Второе место занимает Пермь (подорожание на 23,8 тыс. рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (стоимость поднялась на 22,8 тыс. рублей).