Россияне рассказали о критериях выбора жилья

Среди плюсов первичной недвижимости — отсутствие истории, современные планировки и инфраструктура. Среди минусов — шум и неудобства во время ремонта у соседей. Именно этот аспект чаще всего называли респонденты в качестве негативной стороны проживания в такой квартире (54%). Среди других недостатков часто отмечались длительное ожидание завершения строительства (42%) и возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями (39% и 38% соответственно). Вторичное жилье со сроком сдачи более 10 лет назад около половины опрошенных считают старым и требующим ремонта, отмечается в результатах опроса.