Россиянам пообещали внеочередную индексацию зарплат

Кстати, почти 60 процентов тех, кто провел индексацию заработной платы, смогли сделать это, оставаясь в рамках бюджета. Почти 40 процентов вышли за эти лимиты. Часть (30 процентов) таких работодателей объяснили случившееся ростом зарплатных предложений на рынке. Кроме того, свою роль здесь сыграли стремление удержать ключевой персонал и высокая инфляция.