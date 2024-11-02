Райффайзенбанк объяснил ошибкой данные о продаже валюты в банкоматах

Райффайзенбанк опроверг вчерашнее заявление о начале продаж валюты в банкоматах, назвав его публикацию технической ошибкой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В банке объяснили, что технически банкоматы предназначены для работы только с рублями и вопрос операций с валютой находился в процессе проработки с учетом всех ограничений. Там подчеркнули, что информация о проведении пилота не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением, в результате технической ошибки.
«Мы приносим извинения за возникшее недоразумение. Клиенты могут снимать наличные рубли в банкоматах сети как обычно. Обмен валют доступен в онлайн-банке или мобильном приложении Райффайзен Онлайн, а покупка — в клиентских офисах», — заявили в пресс-службе.
О запуске услуги по покупке наличных долларов через банкоматы Райффайзенбанк сообщил накануне на своем сайте. Из сообщения следовало, что доллары можно купить до 30 ноября только с рублевой карты «Мир» Райффайзенбанка (как дебетовой, так и кредитной). Снять доллары с валютных и виртуальных карт нельзя. «Пока мы только тестируем покупку валюты в банкоматах, поэтому купить доллары можно только ограниченное время и не везде», — отмечали в пресс-службе.
Проблемы с поступлением в Россию американских долларов возникли из-за санкций Вашингтона в отношении банковской системы страны. Этим летом под ограничения США попала Мосбиржа, из-за чего ей пришлось остановить валютные торги долларом и евро; возможность обмена этих валют сохранилась у россиян на внебиржевом рынке.
В конце октября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, что россияне за границей стали часто сталкиваться с отказами принять у них долларовые банкноты старого образца. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что приобрести новые доллары можно в московских банках, однако лучше сначала звонить в филиалы и уточнять, какие купюры продаются в конкретных офисах.