Райффайзенбанк объяснил ошибкой данные о продаже валюты в банкоматах

О запуске услуги по покупке наличных долларов через банкоматы Райффайзенбанк сообщил накануне на своем сайте. Из сообщения следовало, что доллары можно купить до 30 ноября только с рублевой карты «Мир» Райффайзенбанка (как дебетовой, так и кредитной). Снять доллары с валютных и виртуальных карт нельзя. «Пока мы только тестируем покупку валюты в банкоматах, поэтому купить доллары можно только ограниченное время и не везде», — отмечали в пресс-службе.