Присоединение Росбанка к Т-банку одобрили все акционеры

Присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала одобрили акционеры обеих организаций, сообщает пресс-служба Т-банка.
«Что это значит для инвесторов? Общий капитал объединенного банка станет больше 500 млрд руб. — хорошая база для роста всего нашего бизнеса», — говорится в релизе.
Там отметили, что стороны уже перешли к оптимизации ряда процессов, в частности начали сокращать дублирующие расходы и переходить на общие IT-решения.
Завершить процесс по переходу Росбанка к Т-банку планируют в первом квартале 2025 года, напомнили в организации.
О планах по объединению Росбанка и Т-банка стало известно в марте 2024 года. Тогда речь шла об их объединении на уровне группы. В июне Росбанк передал все процессы по оформлению кредитных продуктов в Т-банк.
В сентябре стало известно, что Росбанк в результате интеграции с Т-банком может сдать лицензию и в таком случае станет его филиалом.