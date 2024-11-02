Положительные решения: россияне в 2024-м получат 4 трлн рублей дохода от вкладов

В 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам 3,8−4 трлн рублей, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. С учетом накопительных счетов доходы граждан составят 6 трлн рублей, что более чем в два раза больше прошлогодних результатов. Причина таких рекордных показателей — приток средств в банки на фоне повышения доходов населения, а также существенный рост процентных ставок вслед за ключевой. Сохранится ли подобная картина в будущем году — в материале «Известий».
Сколько можно заработать на вкладах
Второй год сбережения граждан, в том числе обналиченные в период пандемии, активно перетекают в банковский сектор. Например, по данным ЦБ, с начала 2024-го по состоянию на 1 октября прирост средств населения в кредитных организациях составил почти 15%, а в годовом выражении — более чем 27%. Одновременно с этим вслед за ключевой росли и ставки по вкладам. Так, как показывает мониторинг максимальной обещанной доходности крупнейших банков, с 1 января они увеличились с 14,8% почти до 20%. При этом декларируемые ставки уже доходят до 22%, есть даже предложения по промоакциям разместить деньги на депозите под 25%.
Совокупность этих факторов для граждан обернется высоким доходом от размещения средств в банках. Так, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует, что по итогам 2024-го вкладчики заработают 3,8 трлн рублей. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин оценил процентный доход населения от средств на депозитах в 3,85 трлн рублей. Свои расчеты он строит на том, что относительно невысокие ставки начала года компенсировались высокими начиная с середины 2024-го. В итоге, сообщил он «Известиям», средняя доходность по депозитам составила 17,54%.
По словам старшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, за первое полугодие прибыль по вкладам можно оценить в 1,5 трлн рублей, оценка за второе полугодие — 2,5 трлн, то есть в общей сложности граждане заработают 4 трлн. Это коррелирует с данными ЦБ, которые содержатся в обзоре банковского сектора. Так, указывает регулятор, за девять месяцев 2024-го средства населения в банках выросли на 6,7 трлн рублей, что более чем вдвое превышает результат прошлого года (плюс 3 трлн). При этом, отмечают в ЦБ, на капитализацию процентов может приходиться более половины общего прироста.
По прогнозу Ивана Уклеина, помимо вкладов хороший доход — порядка 2 трлн рублей — граждане получат по накопительным счетам. Ставки по ним, правда, ниже, чем по срочным вкладам, — максимум 16%, да и то на ограниченный период. Но этот продукт отличается от депозитов более гибкими условиями, поэтому привлекает средства, которые в данный момент не очень нужны, но могут потребоваться в ближайшее время. Поэтому их временно переводят с текущих счетов на накопительные.
С учетом последних, оценил Иван Уклеин, в этом году граждане смогут заработать около 6 трлн рублей, что более чем вдвое больше прошлогоднего результата (примерно 2,5 трлн рублей).
— Причина роста — в увеличении остатков на депозитах и накопительных счетах на фоне роста доходов населения и перетока сбережений в банковский сектор, а также в существенном увеличении процентных ставок по сравнению с прошлым годом, — пояснил он.
Рассчитывать ли на высокий доход от депозитов в 2025-м
По поводу того, сохранится ли депозитный бум и можно ли ожидать аналогичных заработков в следующем году, мнения экспертов разделились. Например, Сергей Гришунин считает, что темпы прироста средств населения на вкладах в 2025-м будут несколько ниже, чем в 2024-м.
— Депозитный бум, возможно, уже прошел. Мы оцениваем темпы роста рынка примерно в 9,5% в следующем году, — заявил представитель НРА.
Конъюнктура процентных ставок по вкладам в 2025 году будет полностью зависеть от дальнейших решений Банка России по ключевой ставке, отметил Иван Уклеин из «Эксперт РА». На текущий момент финансовый рынок получил сигнал о возможном повышении в декабре с продолжительной высокой траекторией, добавил он.
В Центробанке также объясняли повышающий тренд процентов по вкладам ожиданиями банков, что жесткие денежно-кредитные условия сохранятся на длительный период.
Рост ставок сохранит привлекательность депозитов и не будет способствовать оттоку средств населения из банков на фондовый рынок, поскольку способствует дальнейшему снижению привлекательности акций и облигаций, особенно с фиксированными купонами, предположил Иван Уклеин. И Наталия Орлова считает, что из-за высоких процентных ставок по вкладам рынок ценных бумаг находится под давлением.
Сохранение интереса населения к депозитам ожидают и в Минфине. Так, как следует из проекта финплана на трехлетку, в следующем году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам планируются в размере 251,5 млрд рублей (тогда в казну как раз будут поступать средства от доходов по вкладам по итогам 2024-го). А в 2026 году, по прогнозу, от налога с процентов по вкладам должны собрать 262 млрд.