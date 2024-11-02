Положительные решения: россияне в 2024-м получат 4 трлн рублей дохода от вкладов

Второй год сбережения граждан, в том числе обналиченные в период пандемии, активно перетекают в банковский сектор. Например, по данным ЦБ, с начала 2024-го по состоянию на 1 октября прирост средств населения в кредитных организациях составил почти 15%, а в годовом выражении — более чем 27%. Одновременно с этим вслед за ключевой росли и ставки по вкладам. Так, как показывает мониторинг максимальной обещанной доходности крупнейших банков, с 1 января они увеличились с 14,8% почти до 20%. При этом декларируемые ставки уже доходят до 22%, есть даже предложения по промоакциям разместить деньги на депозите под 25%.