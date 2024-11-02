Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $3 млрд

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году в Сиэтле. В 2021 году он ушел с поста генерального директора Amazon и стал исполнительным председателем компании. По данным Bloomberg, на июль 2024 года Безосу принадлежало около 9% акций Amazon. Ему также принадлежит компания Blue Origin, занимающаяся исследованием космоса, и газета Washington Post. По состоянию на 2 ноября Bloomberg оценивает состояние Безоса в $220 млрд, он занимает второе место среди самых богатых людей мира. С начала года его состояние увеличилось на $42,8 млрд.