Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $3 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос продал в пятницу, 1 ноября, акции компании на сумму более $3 млрд, свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Всего миллиардер продал более 16 млн акций.
Безос продал бумаги, когда цена акций Amazon приблизились к историческому максимуму. По итогам торгов в пятницу, 1 ноября, акции Amazon закрылись ростом на 6,19% — до $197,93, при этом в ходе торгов котировки поднимались до $200,5 за акцию. Рекордный уровень по бумагам Amazon был зафиксирован 8 июля на отметке $201,2 за акцию. Капитализация Amazon по итогам торгов достигла $2,08 трлн, свидетельствуют данные сервиса TradingView.
Рост акций Amazon наблюдался после выхода результатов компании, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит. В третьем квартале выручка Amazon увеличилась на 11%, до $158,9 млрд по сравнению со средней оценкой опрошенных Reuters аналитиков на уровне $157,20 млрд. Онлайн-ретейлер увеличил чистую прибыль более чем в 1,5 раза — до $15,3 млрд, или $1,43 на акцию. Эксперты ожидали, что прибыль на акцию составит $1,14.
В феврале 2024 года Безос начал продавать акции своей компании впервые с мая 2021 года, когда он ушел с поста генерального директора Amazon. До начала продаж в 2024 году ему принадлежало чуть менее 10% акций Amazon. В феврале он продал около 50 млн бумаг, выручив $8,5 млрд. В июле Безос также продал пакет из 25 млн акций примерно на $5 млрд.
Джефф Безос основал Amazon в 1994 году в Сиэтле. В 2021 году он ушел с поста генерального директора Amazon и стал исполнительным председателем компании. По данным Bloomberg, на июль 2024 года Безосу принадлежало около 9% акций Amazon. Ему также принадлежит компания Blue Origin, занимающаяся исследованием космоса, и газета Washington Post. По состоянию на 2 ноября Bloomberg оценивает состояние Безоса в $220 млрд, он занимает второе место среди самых богатых людей мира. С начала года его состояние увеличилось на $42,8 млрд.
По подсчетам агентства, с 2002 года Джефф Безос продал акций Amazon на сумму около $38,5 млрд. В апреле 2017 года Безос заявил, что финансирует компанию Blue Origin за счет продажи акций Amazon на сумму около $1 млрд в год. В 2021 году сумма была увеличена до $2 млрд.
С 2002 года Джефф Безос непрерывно продавал акции ретейл-гиганта и только однажды купил акцию своей компании. Это произошло в мае 2023 года — тогда он купил одну акцию Amazon за $114. Bloomberg пиcал, что действия Безоса «поставили в тупик» аналитиков по Amazon и биржевых наблюдателей, а социальные сети наполнились различными теориями. Так, пользователи сети предположили, что бизнесмен случайно нажал кнопку покупки на своем брокерском счете.