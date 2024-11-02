Одна из богатейших женщин России осталась партнером Лисина во «ФрутоНяне»

У Лисина уже есть проекты в сельском хозяйстве — в частности, это группа «Румелко», которая производит корма для животных, а в этом году приобрела два молочных агрохозяйства в Тверской области. Кроме того, «Румелко» будет заниматься эксплуатацией молочных комплексов в Тверской и Калужской областях и Алтайском крае мощностью 180 тыс. т молока, строительством которых занимается НЛМК. О проекте, мощности которого позволят группе войти в топ-5 производителей сырого молока в России, сообщалось в 2022 году.