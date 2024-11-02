Одна из богатейших женщин России осталась партнером Лисина во «ФрутоНяне»

Ольга Белявцева сохранила миноритарную долю в производителе детского питания АО «Прогресс» после покупки мажоритарной доли в компании структурами, близкими к основному владельцу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину. Об этом сообщили РБК два источника на рынке.
Сделка по приобретению мажоритарной доли АО «Прогресс» закрыта, говорит один из собеседников РБК. Стоимость сделки, по его словам, могла составить более 75 млрд руб.
Генеральный директор Evermount Capital Group (фонд активов Ольги Белявцевой) Антон Чертков от комментариев о сделке отказался. Но он подтвердил, что сама Белявцева останется в компании. РБК направил запрос в НЛМК.
«Ольга Белявцева была и остается акционером АО “Прогресс”, активно участвует в управлении и продолжит способствовать росту и успеху компании», — отметил Чертков.
Чем известен «Прогресс»
АО «Прогресс» — крупнейший производитель детского питания в России. Компания специализируется на выпуске продукции для детей, включая овощные и фруктовые соки, пюре, каши, творожки и другие продукты. Основные бренды — «ФрутоНяня», «Малышам», «Липецкий бювет». Производство «Прогресса» расположено в Липецке на территории 35 га. Предприятие имеет мощность, позволяющую выпускать свыше 2 млрд упаковок продукции в год, семь производственных цехов и 100 тыс. площадей производственных и складских помещений.
Выручка АО «Прогресс» за 2023 год, согласно бухгалтерской отчетности, составила почти 38 млрд руб., чистая прибыль — 6,4 млрд руб., долговая нагрузка нулевая.
Как изменилась структура акционеров
«Прогресс» был создан в 2008 году в результате реорганизации комбината «Лебедянский» после продажи его сокового бизнеса PepsiCo. На конец 2023 года бенефициарами «Прогресса», согласно бухгалтерской отчетности компании, были Ольга Белявцева, а также Светлана и Нина Борцовы. Белявцева — бывший акционер «Лебедянского», у которой после сделки с PepsiCo осталась доля в «Прогрессе». Светлане Борцовой акции «Прогресса» достались в наследство от мужа Юрия Борцова — одного из сооснователей «Лебедянского», Нина Борцова — вдова другого сооснователя компании Николая Борцова, умершего в 2023 году.
Основными продавцами по сделке с близкими к Лисину структурами выступили Светлана Борцова и Нина Борцова, говорит источник РБК на рынке. До продажи их совокупная доля составляла до 65%, тогда как Ольге Белявцевой принадлежало до 35% бизнеса «Прогресса» через АО «Прогресс Капитал».
В результате сделки Светлана и Нина Борцовы полностью вышли из состава акционеров производителя, говорит собеседник РБК. Позиция всех акционеров о продаже долей бизнеса была единой, добавляет он.
Новый мажоритарный акционер мог быть заинтересован в том, чтобы Белявцева осталась младшим партнером в компании «с учетом ее большого опыта и успеха в индустрии», говорит источник на рынке. «Ольга Белявцева должна была сохранить определенные инструменты миноритарного контроля, иначе сделка в таком формате не имела бы смысла», — утверждает он. Какая доля осталась у нее в результате сделки, собеседник РБК не раскрывает. По словам другого источника в индустрии, речь может идти о блокирующем пакете акций.
Ольга Белявцева — российский предприниматель, инвестор и управленец. Помимо «Прогресса», она акционер компании —производителя полимерных изделий «Бипласт» и специализирующегося на выращивании яблок «Агроном-сада», а также формирует платформу FoodTech на базе своего фонда активов Evermount Capital Group. В 2023 году Белявцева вошла в список Forbes «20 богатейших женщин России»: она заняла 12-е место, ее состояние оценивалось в $600 млн.
Личное состояние основного владельца НЛМК Владимира Лисина Forbes в 2023 году оценивал в $26,6 млрд. По версии издания, бизнесмен занимал третью строчку рейтинга богатейших людей России.
У Лисина уже есть проекты в сельском хозяйстве — в частности, это группа «Румелко», которая производит корма для животных, а в этом году приобрела два молочных агрохозяйства в Тверской области. Кроме того, «Румелко» будет заниматься эксплуатацией молочных комплексов в Тверской и Калужской областях и Алтайском крае мощностью 180 тыс. т молока, строительством которых занимается НЛМК. О проекте, мощности которого позволят группе войти в топ-5 производителей сырого молока в России, сообщалось в 2022 году.