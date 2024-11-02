Не окей, Google: в каждом четвертом приложении на Android нашли уязвимость

Эксперты по безопасности нашли в каждом четвертом приложении на Android уязвимость. Она была обнаружена в библиотеке Android Jetpack, которая содержит инструменты для создания программ от Google. Разработчики, используя ее, выпускают уже продукты с брешью, не зная об этом. Уязвимость позволяет злоумышленникам открывать фрагменты внутри приложений и передать любые данные, установить прослушку, камеры слежения, а также завладеть личной информацией пользователей. Как распознать, что устройство заражено, и как обезопасить себя — в материале «Известий».