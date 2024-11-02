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Ипотечникам разрешили не платить один обидный налог

Россиян, оформивших жилищный кредит до конца 2024 года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии по процентам, рассказала в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Источник: © РИА Новости

Под материальной выгодой подразумевается дополнительный доход, возникший от экономии на процентах из-за разницы ставок.

«Обязанность уплачивать такой налог возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже ⅔ от ключевой ставки», — объяснила юрист.

При нынешнем уровне ключевой ставки 21% под уплату налога попадают ипотечные договоры по ставке менее 14%. Таких довольно много, ведь несколько лет назад была ипотека и под 4−5% годовых.

Но платить этот налог приходится лишь тем, кто работает в банке, выдавшем ипотеку, или находится в другой взаимозависимости. То есть, изначально это узкая категория заемщиков. Получатели льготной ипотеки не обязаны платить его в принципе.

Но было бы несправедливо «повесить» дополнительный налог из-за роста ключевой ставки даже на незначительное число людей, поэтому их решили освободить от выплат, заключила Гусятникова.