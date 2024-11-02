Ипотечникам разрешили не платить один обидный налог

Под материальной выгодой подразумевается дополнительный доход, возникший от экономии на процентах из-за разницы ставок.
«Обязанность уплачивать такой налог возникает тогда, когда ставка по кредиту ниже ⅔ от ключевой ставки», — объяснила юрист.
При нынешнем уровне ключевой ставки 21% под уплату налога попадают ипотечные договоры по ставке менее 14%. Таких довольно много, ведь несколько лет назад была ипотека и под 4−5% годовых.
Но платить этот налог приходится лишь тем, кто работает в банке, выдавшем ипотеку, или находится в другой взаимозависимости. То есть, изначально это узкая категория заемщиков. Получатели льготной ипотеки не обязаны платить его в принципе.
Но было бы несправедливо «повесить» дополнительный налог из-за роста ключевой ставки даже на незначительное число людей, поэтому их решили освободить от выплат, заключила Гусятникова.