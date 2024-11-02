Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽138 млрд

В январе—июне 2024-го регулятор несколько заседаний подряд удерживал ставку на уровне 16%. В эти месяцы притоки в фонды денежного рынка были не такими существенными (около 10−23 млрд руб. в месяц), но обгоняли притоки в фонды акций и облигаций. В июле ЦБ повысил ставку с 16 до 18%, а в сентябре — до 19%. В эти месяцы месячные притоки средств в фонды денежного рынка уже достигали 62−69 млрд руб. В октябре регулятор повысил ставку до 21% (хотя рынок ожидал повышения лишь до 20%) и допустил новый раунд ужесточения на заседании в декабре. На фоне этого месячный приток в фонды денежного рынка вырос в два раза — до 138,17 млрд руб. Всего за десять месяцев 2024 года инвесторы направили в этот инструмент 410,9 млрд руб.