Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽138 млрд

Чистый приток средств в фонды денежного рынка в октябре составил 138,17 млрд руб., следует из статистики InvestFunds. Это абсолютный рекорд за все время существования инструмента.
Предыдущий рекорд по притоку в инструмент был достигнут в сентябре 2024 года и составлял 69,5 млрд руб. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на 30 октября составила 691,9 млрд руб., что соответствует 44,33% от стоимости активов всех рыночных фондов.
Рекордным в октябре стал и чистый приток средств инвесторов в фонды облигаций — 15,2 млрд руб. за месяц, следует из статистики. Это тоже максимальное значение за всю историю наблюдения, близкий к нему месячный приток средств был зафиксирован в октябре 2020 года — 14,06 млрд руб. Стоимость чистых активов фондов облигаций на 30 октября составила 287,5 млрд руб., что соответствует 18,42% от стоимости активов всех рыночных фондов.
Из фондов акций третий месяц подряд, наоборот, наблюдается отток средств инвесторов: в октябре он составил 6,1 млрд руб. против 5,3 млрд руб. в сентябре. Но эти цифры далеки от максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года, когда месячный отток достигал 13,7 млрд руб.
Денежные фонды инвестируют в краткосрочные финансовые инструменты, которые обладают высокой ликвидностью. Например, денежные средства, сделки РЕПО, короткие (со сроком погашения до одного года) облигации. Инвесторы могут вкладываться в такие фонды через покупку их паев. Сейчас на российском рынке представлено 17 денежных фондов, следует из данных InvestFunds.
С чем связан резкий приток средств в денежные и облигационные фонды
Притоки средств в фонды денежного рынка обусловлены ужесточением денежно-кредитной политики Банка России. Повышенный интерес к этому инструменту инвесторы стали проявлять с лета 2023 года, после того как Банк России начал цикл повышения ключевой ставки. С июля по декабрь регулятор в несколько раундов (один из них был внеплановым) повысил ставку с 7,5 до 16% годовых. Совокупный приток средств инвесторов в фонды денежного рынка за 2023 год составил 203,4 млрд руб.
В январе—июне 2024-го регулятор несколько заседаний подряд удерживал ставку на уровне 16%. В эти месяцы притоки в фонды денежного рынка были не такими существенными (около 10−23 млрд руб. в месяц), но обгоняли притоки в фонды акций и облигаций. В июле ЦБ повысил ставку с 16 до 18%, а в сентябре — до 19%. В эти месяцы месячные притоки средств в фонды денежного рынка уже достигали 62−69 млрд руб. В октябре регулятор повысил ставку до 21% (хотя рынок ожидал повышения лишь до 20%) и допустил новый раунд ужесточения на заседании в декабре. На фоне этого месячный приток в фонды денежного рынка вырос в два раза — до 138,17 млрд руб. Всего за десять месяцев 2024 года инвесторы направили в этот инструмент 410,9 млрд руб.
Именно цикл повышения ключевой ставки в течение года служит основным катализатором притока активов в фонды денежного рынка, подтверждает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. «Во-первых, этот инструмент позволяет получить доходность, сопоставимую с банковскими депозитами, во-вторых, это, конечно же, ликвидность, когда инвестор фактически в онлайне может принять решение о входе/выходе из инструмента. В-третьих, это, конечно же, развитая инфраструктура участников рынка и Мосбиржи, и диверсификация, и широкий выбор среди самих фондов», — приводит аргументы эксперт.
В начале октября инвесторы активно вкладывались в фонды денежного рынка, ожидая повышения ставки ЦБ, говорит директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец. Повышение при этом оказалось более существенным, чем ожидалось, а комментарии регулятора по итогам заседания свидетельствуют о сохранении инфляционных рисков и высокой вероятности дальнейшего роста ключевой ставки до конца года, что и стало основным фактором сохранения высокой динамики притоков в фонды денежного рынка в конце месяца, продолжает эксперт.
Руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин полагает, что часть средств в фонды денежного рынка могла перетечь с рынка акций, который разочаровал инвесторов и где наблюдается отток. За последние полгода индекс Мосбиржи (включает 49 наиболее ликвидных российских акций) потерял более 25%. Дополнительно деньги в фонды денежного рынка могли прийти из флоатеров (облигации с переменным купоном, привязанным к ставке межбанковского кредитования RUONIA или ключевой ставке ЦБ). «Поскольку во флоатерах, которые должны были выступать защитным инструментом при росте ставок, наметился репрайсинг (переоценка. — РБК), приведший к снижению котировок бумаг с плавающими ставками», — объясняет Афонин.
По фондам облигаций динамика притоков и оттоков была разнонаправленной. Во втором полугодии 2023-го, когда ЦБ повышал ставку, инвесторы выводили деньги из этого инструмента — месячные оттоки составляли от 500 млн до 1,5 млрд руб. В феврале-марте 2024-го, когда ЦБ несколько заседаний подряд оставлял ставку 16%, фонды фиксировали ежемесячный приток средств инвесторов, на пике в марте он достигал 5,1 млрд руб. В мае-июле инвесторы снова стали забирать деньги из бондовых фондов — по 5−6 млрд руб. в месяц. А с сентября вложения в этот инструмент резко выросли — до 9−15 млрд руб. в месяц.
«Рекордный приток в фонды облигаций может быть связан со стремлением долгосрочных инвесторов зафиксировать сейчас высокую ставку в рублях в расчете, что в обозримом будущем мы увидим смягчение денежно-кредитной политики», — полагает Целищев. Однако пока по самым оптимистичным прогнозам макроэкономистов смягчение политики Банка России ожидается не раньше второго полугодия 2025-го.
С одной стороны, возврат интереса к классическим фондам облигаций может быть связан с ожиданиями рынка о приближении к пику ставки, добавляет Быковец. С другой стороны, это связано с планомерным увеличением долей облигаций с плавающим купоном в существующих фондах и запуском новых фондов с высокой долей флоатеров в своем составе, продолжает эксперт. «После повышения ключевой ставки до 21% на прошедшем заседании размер купонов по флоатерам уже с ноября составляет 22−23%. С учетом реинвестирования купонов потенциальная доходность составляет 23−24%», — приводит данные Быковец. Это лучше доходностей по депозитам и фондам денежного рынка, поэтому притоки в фонды облигаций будут сохраняться до начала 2025 года, считает он.