Эксперты оценили риски образования «пузыря вкладов» в России

ЦБ РФ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий поднял ее в июле этого года сразу до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт — до 19% годовых. В октябре Банк России вновь ожидаемо повысил ставку, сразу на 2 процентных пункта — до рекордных 21% годовых.