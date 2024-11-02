CNBC узнал о планах богатых американцев уехать из США после выборов

По данным телеканала, граждане опасаются «политических и социальных беспорядков», которые могут начаться в Соединенных Штатах вне зависимости от того, кто станет следующим президентом. Как показал опрос фирмы Arton Capital, консультирующей состоятельных людей по вопросам иммиграционных программ, 53% американских миллионеров говорят о том, что с большой вероятностью уедут из США после выборов, независимо от того, кто победит на выборах.