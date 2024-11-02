Агентство Fitch повысило рейтинг Египта до уровня B впервые с 2019 года

Египет в марте осуществил самое большое за всю свою историю повышение процентной ставки и допустил ослабление своей валюты на 40% по отношению к доллару. Эти действия были направлены на борьбу с постоянной нехваткой иностранной валюты, а также для возобновления внешнего финансирования.