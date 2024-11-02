Агентство Fitch повысило рейтинг Египта до уровня B впервые с 2019 года

«Внешние финансы Египта укрепились за счет иностранных инвестиций в Рас-эль-Хайму, притока средств нерезидентов на рынок долговых обязательств и нового финансирования от международных финансовых институтов, чему способствовали улучшенные параметры политики, включая большую гибкость обменного курса и более жесткие денежно-кредитные условия», — отметили аналитики агентства Bloomberg.
Египет в марте осуществил самое большое за всю свою историю повышение процентной ставки и допустил ослабление своей валюты на 40% по отношению к доллару. Эти действия были направлены на борьбу с постоянной нехваткой иностранной валюты, а также для возобновления внешнего финансирования.
Ранее, 22 октября, президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в развитии сотрудничества с Египтом. Об этом стало известно в ходе встречи Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на саммите БРИКС.
БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.