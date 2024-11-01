Золотой нестандарт: власти усилят контроль за сделками с драгметаллами

Власти актуализируют перечень признаков подозрительных операций с драгоценностями, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге. Его используют, чтобы выявлять преступные схемы. Сейчас к таким критериям относят регулярную покупку ювелирки в большом количестве, а также заниженную или завышенную стоимость изделий. И хотя доля нелегальных сделок сокращается, растет продажа ювелирки через интернет, где пока не установлено должного надзора. Какие меры еще принимают власти для борьбы с отмыванием денег — в материале «Известий».
Как выявляют подозрительные операции с драгоценностями
Перечень признаков подозрительных операций с драгоценными металлами и камнями обновят, сообщили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга. Работу над этим ведут финразведка и Федеральная пробирная палата (ФПП), уточнили редакции в последней.
Актуализация критериев таких сделок — это постоянная работа: сейчас ведется корректировка действующих признаков подозрительных операций с учетом актуальных рисков, добавили в Росфинмониторинге.
Речь идет о справочнике, в котором сейчас описаны 18 признаков необычных операций с драгоценностями, объяснил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Основные из них:
— если гражданин систематически покупает сразу несколько ювелирных изделий;— если стоимость такой продукции отклоняется более чем на 20% от уровня рыночных цен;— если изделия не ставятся на учет в Федеральную пробирную палату;— если человек продает (например, в ломбард) десять и более украшений.
В Росфинмониторинге отметили, что ювелирные изделия часто используют как средство вложения преступного дохода, поэтому подобные сделки отнесены к повышенному риску отмывания денег. Эти критерии вместе с другой информацией финразведка применяет, чтобы отслеживать нелегальные схемы — то есть такие операции подпадают под более тщательный контроль. При этом добропорядочным гражданам не стоит переживать — их сделки не окажутся под подозрением.
Вся информация о подлинности и легальности происхождения ювелирной продукции есть в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), напомнили в Росфинмониторинге. Ее оператор — Минфин. «Известия» направили запрос в ведомство.
Что могут поменять в перечне подозрительных операций с ювелиркой
Изменения могут быть внесены в области скупки (например, у граждан), уверена исполнительный директор федеральной ювелирной сети «585*Золотой» Виктория Ливенская. Она добавила: сейчас такое направление становится популярным среди населения, оно потребует дополнительного контроля со стороны ведомств.
ГИИС ДМДК обеспечивает полную прослеживаемость драгоценностей от изготовителей до прилавка, подчеркнули в пробирной палате. На всех новых изделиях нанесен микро-штрихкод, по которому можно посмотреть полную историю украшения и его характеристики.
Однако старые запасы изделий, произведенные до 2024-го, продаются без маркировки, добавили в службе. Там выразили надежду, что к середине следующего года их не останется в обороте и им невозможно будет попасть на прилавок.
Кроме того, как сказали в пробирной палате, многие продавцы нелегальных изделий ушли в интернет. Впрочем, ответственные площадки правильно оценивают риски и обеспечивают продажи только маркированной продукции, отметили в ФПП.
«Доля нелегальных изделий сокращается, но еще многое предстоит сделать. В том числе обеспечить контроль за продажами через кассовые аппараты — это следующий шаг», — заявили в палате.
Продавцов ювелирных изделий в интернете действительно стало больше, подтвердил член президиума ассоциации НП «Опора» Андрей Жирных. Это касается и абсолютно легальной торговли на «Авито». Но на сервисах продажи б/у товаров могут быть и контрафактные изделия. Ведь такими сделками зачастую занимаются не юрлица, а обычные люди, и проверить чистоту продукции сложно.
— Это наносит серьезный ущерб государству. В первую очередь недопоступают налоговые доходы в бюджет. А во-вторых, незаконные сделки приводят к нарушению конкуренции, — уточнила руководитель центра ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.
Также на онлайн-платформах часто продают копии известных брендов и дизайнерских изделий, из-за чего может расти нелегальный рынок, отметил Алексей Добрынин из Pen & Paper.
«Известия» направили запрос в деловые объединения и игрокам рынка.
Как власти борются с нелегальным оборотом драгоценностей
В России предусмотрен комплекс мер, позволяющий снизить риск использования драгоценностей в противоправных целях. В Росфинмониторинге перечислили часть из них:
— лицензирование деятельности по обработке лома драгметаллов и по скупке у физлиц ювелирных изделий;— обязательная отчетность в ГИИС ДМДК на всех этапах оборота;— штрафы за операции с драгоценностями без постановки на учет в ГИИС ДМДК.
Впрочем, в последнее время власти в целом усиливают меры по борьбе с нелегальным оборотом драгоценностей, отметила Антонина Левашенко. Например, в сентябре 2024-го в первом чтении приняли законопроект, согласно которому расширяется список подлежащих контролю финансовых операций с драгоценностями (речь об обязательном контроле, а не об отслеживании непосредственно подозрительных операций, как в случае с Росфинмониторингом), напомнила эксперт.
Тем не менее нелегальный рынок сохраняет большие торговые обороты, продолжила специалист. Ежегодно он составляет порядка 50 млрд рублей, оценил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.
К распространенным схемам нелегального сбыта относятся сделки без официальной регистрации или через нелицензированные каналы, что позволяет уклоняться от уплаты налогов, поделился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Также ювелирные изделия часто продаются под видом кусков драгметаллов, чтобы обойти сборы и требования к оформлению документации, добавил он.
Вероятно, Россия будет перенимать опыт Индии, где введен строгий контроль по учету и отчетности при торговле драгоценностями, предположил Ярослав Кабаков. По его словам, это позволит эффективно бороться с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.