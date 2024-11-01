Золотой нестандарт: власти усилят контроль за сделками с драгметаллами

Власти актуализируют перечень признаков подозрительных операций с драгоценностями, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге. Его используют, чтобы выявлять преступные схемы. Сейчас к таким критериям относят регулярную покупку ювелирки в большом количестве, а также заниженную или завышенную стоимость изделий. И хотя доля нелегальных сделок сокращается, растет продажа ювелирки через интернет, где пока не установлено должного надзора. Какие меры еще принимают власти для борьбы с отмыванием денег — в материале «Известий».