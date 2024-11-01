Жаль птицу: в России планируют ужесточить условия разведения кур и гусей

Представители бизнеса отнеслись к новым требованиям скептически.— Выполнить полностью новые ветправила для большинства птицеводческих фермерских хозяйств будет невозможно. Ключевой проблемный момент — это устанавливаемый в документе верхний лимит для крупных хозяйств в 1 тыс. голов, выше которого ты уже обязан перейти в статус предприятия, то есть птицефабрики. А это уже закрытый режимный объект с огромным количеством требований, — пояснил «Известиям» глава крестьянского (фермерского) хозяйства в Адыгее Андрей Собкалов, занимающийся разведением кур. При этом он отметил, что держать только 1 тыс. голов для фермеров просто нерентабельно. Как минимум, чтобы была прибыль, нужно начинать с 10 тыс., чтобы денег хватало не только на зарплату сотрудникам и корма, отметил представитель бизнеса.— Самое смешное требование — вырубить все деревья. То есть если ты не только птицевод, но у тебя на участке есть сад, значит, ты обязан его убрать. Но понятно, что никто не будет этого делать, — считает Андрей Собкалов.