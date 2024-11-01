Жаль птицу: в России планируют ужесточить условия разведения кур и гусей

Для птицефабрик, фермеров и граждан могут ужесточить условия разведения птицы. Минсельхоз разработал проект новых ветеринарных правил. Согласно нему, чтобы защитить пернатых от болезней, предпринимателей и простых россиян обяжут установить заграждения, создать дезинфекционные барьеры и ограничить свободный выгул. По предварительным расчетам ведомства, общие затраты птицеводов на выполнение правил могут составить 3 млрд за шесть лет. Участники рынка считают, что эти траты могут привести к разорению, так как условия получится выполнить только крупным игрокам рынка. В министерстве, напротив, отмечают, что требования не будут препятствовать развитию предпринимательства и окажут благоприятное влияние на эпизоотическую ситуацию за счет усиления мер биологической безопасности.
Разведение домашней птицы
Производителей птицеводческой продукции (крупные фабрики, личные подсобные и фермерские хозяйства), а также индивидуальных предпринимателей хотят обязать разводить пернатых, употребляемых в пищу, по новым требованиям. Это следует из проекта приказа Минсельхоза об утверждении новых ветеринарных правил по разведению, выращиванию и реализации птицы. С документом ознакомились «Известия».
Ранее существовали отдельные правила для двух типов — для птицефабрик закрытого типа и для фермеров и граждан. В проекте нового документа заводчики поделены на три категории: мелкие хозяйства — до 50 голов, крупные хозяйства — от 51 до 1 тыс., предприятия — более 1 тыс. голов. К каждым из них предлагают установить свои требования.
Согласно проекту, мелкие и крупные хозяйства для повышения безопасности пернатых будут обязаны обеспечить заграждения от диких животных, вырубить на своей территории деревья, убрать водоемы, а также установить устройства, отпугивающие диких и синантропных (голуби, воробьи, ласточки) птиц. Кроме того, разрешенное количество пернатых в помещении будет зависеть от расстояния до соседнего участка. Например, как подсчитал Минсельхоз, если оно равно 5 м, то можно разводить только 50 птиц, а если 100 м, то уже 1 тыс. штук.
Согласно документу, въезд на территорию крупных хозяйств должен быть оборудован дезинфицирующими растворами, а также площадкой для обработки транспортных средств. Также таким производителям предстоит организовать отдельные помещения: для карантина и лечения птицы, хранения дезинфицирующих и лекарственных средств, для кормов и подстилочного материала.
Содержание пернатых в крупных хозяйствах с использованием свободного выгула не допускается — необходимо будет создать так называемый солярий — изолированную выгульную площадку с навесом, который исключит проникновение диких птиц, отмечается в проекте новых правил. Если говорить о мелких хозяйствах, то выгул предлагается проводить только в огражденных местах с отпугивающими устройствами.
Отдельный блок требований в документе обозначен для птицефабрик. Они в том числе обязаны поделить свою территорию на зоны (производственную, для хранения и приготовления кормов, утилизации биологических отходов и др.). На таких предприятиях должны быть проходная, раздевалка, душевые комнаты, гардероб со специальной одеждой и обувью, прачечная, кладовая. Для сети дорог внутри предприятия необходимы покрытия, поддающиеся мойке и дезинфекции.
Затраты субъектов регулирования, по оценкам Минсельхоза, за шесть лет с предполагаемой даты вступления документа в силу могут составить до 3 млрд рублей. Причем зависеть они будут от масштаба хозяйства или бизнеса.
В Минсельхозе сообщили «Известиям», что обеспечение биобезопасности в птицеводстве — ключевое условие стабильной работы отрасли. «От этого зависят не только продовольственная безопасность страны и наращивание экспортного потенциала АПК, но и такой важнейший аспект, как здоровье человека. В связи с этим Минсельхоз постоянно совершенствует регулирование данной сферы и систему контроля эпизоотической ситуации в России», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что в настоящее время требования к содержанию сельскохозяйственных пернатых установлены двумя приказами Минсельхоза: Ветеринарными правилами содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа и Ветеринарными правилами содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках). «Юридическую силу указанные акты утратят с 1 сентября 2025 года. Положения приказов не в полной мере соответствуют действующему законодательству. Новый проект приказа разработан в целях актуализации действующего регулирования. Кроме того, положения новых правил дифференцированы в зависимости от количества содержащихся в хозяйстве птиц. Так, для личных подсобных хозяйств до 50 голов требования минимальны и легко выполнимы. Для предприятий, содержащих свыше 1 тыс. голов, требования строже, поскольку направлены на предупреждение болезней птиц и защиту населения от болезней, общих для человека и животных», — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что это позволит выпускать полноценную и безопасную продукцию без экономических потерь. «Требования нового проекта правил не будут препятствовать развитию органического земледелия и бизнеса и окажут благоприятное влияние на эпизоотическую ситуацию на территории нашей страны за счет усиления мер биологической безопасности на птицеводческих объектах», — сообщили в министерстве. Также там добавили, что позиция бизнес-сообщества будет определена по итогам согласования проекта правил в рамках рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере животноводства и растениеводства, а также в ходе публичного обсуждения. «Известия» направили запросы крупным птицефабрикам.
Как новые правила отразятся на работе бизнеса
Представители бизнеса отнеслись к новым требованиям скептически.— Выполнить полностью новые ветправила для большинства птицеводческих фермерских хозяйств будет невозможно. Ключевой проблемный момент — это устанавливаемый в документе верхний лимит для крупных хозяйств в 1 тыс. голов, выше которого ты уже обязан перейти в статус предприятия, то есть птицефабрики. А это уже закрытый режимный объект с огромным количеством требований, — пояснил «Известиям» глава крестьянского (фермерского) хозяйства в Адыгее Андрей Собкалов, занимающийся разведением кур. При этом он отметил, что держать только 1 тыс. голов для фермеров просто нерентабельно. Как минимум, чтобы была прибыль, нужно начинать с 10 тыс., чтобы денег хватало не только на зарплату сотрудникам и корма, отметил представитель бизнеса.— Самое смешное требование — вырубить все деревья. То есть если ты не только птицевод, но у тебя на участке есть сад, значит, ты обязан его убрать. Но понятно, что никто не будет этого делать, — считает Андрей Собкалов.
По его словам, все затраты, которые понесет бизнес по этому документу, будут заложены в стоимость продукции, которая может подорожать. Это мнение разделяют в Союзе органического земледелия (объединяет более 300 предприятий АПК, фермеров со всех регионов России).— В птицеводстве 1 тыс. голов — это очень маленькое хозяйство. Для кого это бизнес, минимальное рентабельное поголовье 2,5−3 тыс. голов, меньше — уже убыточно. Поэтому это экономический нонсенс, если к таким хозяйствам будут применяться такие же требования, как и к крупным промышленным предприятиям, — согласен председатель правления организации Сергей Коршунов.
По его словам, в настоящее время правила под силу выполнить только крупным агрохолдингам, а вот большинство мелких сельхозпредприятий, скорее всего, разорятся. Чтобы этого не случилось, порог мелких сельхозпредприятий для ветправил должен быть увеличен до 3 тыс. голов, а для крупных — до 3−15 тыс. А особо крупные, которые в ветправилах называются «Предприятия», должны начинаться с 15 тыс. Также он указал, что ветправила не определяют видовую принадлежность птиц при расчетах: 1 тыс. голов страусов и 1 тыс. голов перепелок сравнивать сложно.— Неизвестно, каким образом Минсельхоз считал затраты, но точно фермеров никто не опрашивал на предмет того, какие затраты они понесут. У нас в союзе есть участники, которые уже построили свои предприятия. Теперь же выясняется, что всё, что построено, не соответствует. При этом многие из них получали господдержку. С новыми ветправилами они могут разориться, — пояснил «Известиям» эксперт.
При этом он подчеркнул, что сегодня именно мелкие и средние сельхозпредприятия способствуют сохранению сельских территорий, платят налоги, создают рабочие места.— Считаю, что принятие этих правил может привести к концу фермерства и личного подсобного хозяйства. Во-первых, птица вольного выгула имеет другое, более экологически чистое мясо — на него, как правило, нет аллергии. Она ест травку, развивается. На нее, как и на домашние яйца, сегодня в России есть спрос, — заявил «Известиям» владелец ГКФХ из Краснодарского края Андрей Гуров (разводит домашнюю птицу).Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева сообщила «Известиям», что организация участвует в разработке документа, поэтому мнение бизнеса обязательно будет учтено. При этом она отметила, что до утверждения приказа делать выводы о том, что будет в итоге в документе, преждевременно.