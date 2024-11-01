Возращение биткоина: почему скупают криптовалюту

Этот налог по сути означал, что если в налоговом периоде американец получает виртуальную прибыль, то есть его актив подорожал, но он еще не зафиксировал прибыль (не получил деньги на счет — ред.), то он уже должен с рост этого актива заплатить казне деньги. «Это очень несправедливо, и многие толстосумы именно после этого закона охладели к Байдену, даже те, которые за него голосовали», — отметил экономист.