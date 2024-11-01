Возращение биткоина: почему скупают криптовалюту

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалют. Согласно документу, добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Обычные граждане смогут майнить без внесения в реестр, если потребляемая энергия не будет превышать установленных правительством лимитов.
Ситуация на рынке
За последние четыре дня к 30 октября биткоин подорожал на 8,8%, уверенно преодолел психологический уровень в 70 тыс. долларов, достигнув значения 73,62 тыс. долларов. «Основной движущей силой роста стали притоки средств в спотовые биткоин-ETF, которые за один день привлекли почти 480 млн долларов, а также выход цены из долгосрочного коридора», — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Лидером по притоку средств за последние два дня стал фонд IBIT от BlackRock, получивший более 300 млн долларов. Средний ежедневный приток в биткоин-фонды за последний месяц составил 257 млн долларов, и сейчас совокупные активы ETF достигают 66 млрд долларов. По оценке аналитика, институциональный спрос заметно превышает розничный.
На фоне роста биткоина произошло значительное количество ликвидаций позиций, особенно среди трейдеров, делавших ставки на его падение. По данным Coinglass, за последние 24 часа к 30 октября было ликвидировано 51,256 тыс. позиций на сумму 182,16 млн долларов.
«Текущая ситуация может привести к тому, что биткоин перепишет свои исторические максимумы. Дополнительное ускорение ему придает снижение кросс-пары эфир/биткоин (ETH/BTC). Эфир после халвинга биткоина совсем плохо выглядит. С такими темпами его скоро сбросят со второго места. Внешний фон благоприятный. В случае обновления абсолютного максимума (рекорд марта 2024 года — 73,75 тыс. долларов) долларов ближайшая цель по биткоину — 87 тыс. долларов», — прогнозирует Владислав Антонов.
Политика и ставка ФРС
«Биткоин сейчас отражает ожидания большинства инвесторов победы Дональда Трампа. Если следующим президентом США изберут другого, если будут какие-то по итогам выборов дебаты, непринятие итогов выборов, волнения, то это ралли биткоина просто захлебнется», — считает экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.
По его оценке, если не будет убедительной победы Дональда Трампа, то биткоин просто обрушится обратно куда-то в район 48,5 тыс. долларов.
Однако, как полагает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, пока биткоин демонстрирует близость к рекордной отметке в 74 тыс. долларов, участники рынка не без оснований предполагают, что первая криптовалюта может достичь уровня 80 тыс. долларов — по этой цене открыто значительное количество опционов. Но такие ожидания связаны не только с техническими факторами, но и с глобальными экономическими и геополитическими аспектами.
Как пояснил Олег Калманович, недавнее ослабление напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, где Израиль не предпринял действий против ядерных объектов Ирана, несколько снизила общую напряженность. Это поддерживает рост интереса к защитным активам, к которым, по мнению некоторых инвесторов, относится биткойн.
Статданные, показавшие падение числа открытых вакансий в США, усилили ожидания смягчения монетарной политики центробанка США и снижения ставок в стране. Участники рынка ожидают, что ФРС, возможно, пересмотрит текущий курс и ускорит снижение процентных ставок. «Этот фактор позитивно влияет на спекулятивный интерес к биткойну, поскольку в условиях низких ставок криптовалюты могут стать более привлекательными активами для инвесторов», — полагает Олег Калманович. Часть подешевевших кредитных ресурсов может попасть не только на фондовый, но и на рынок криптовалют.
Дополнительным катализатором роста, по его оценке, стал оптимизм инвесторов, связанный с вероятностью смягчения регулирования криптовалютного рынка. Ожидается, что возможные изменения в политике регуляторов повысят привлекательность криптовалют для крупных институциональных игроков.
«Однако, чтобы делать далекоидущие выводы по состоянию крипторынка, лучше дождаться завершения эпопеи выборов президента США
Рост на опережение
По мнению Владимира Рожанковского, необходимо также дождаться выборов. Последний квартал текущего года будет оптимистичным после того, как выберут президента США. «Инвесторы вернутся к покупкам. Для инвестирования особенно благоприятна фигура Трампа, поскольку он обещал снижать налоги, в том числе и тот налог, который ввёл Джо Байден — налог на нереализованный рост капитала», — отметил он.
Этот налог по сути означал, что если в налоговом периоде американец получает виртуальную прибыль, то есть его актив подорожал, но он еще не зафиксировал прибыль (не получил деньги на счет — ред.), то он уже должен с рост этого актива заплатить казне деньги. «Это очень несправедливо, и многие толстосумы именно после этого закона охладели к Байдену, даже те, которые за него голосовали», — отметил экономист.
Ситуация на рынке во многом зависит от того, какие первые пункты своей повестки озвучит Трамп. Пока идет ралли в преддверии ожидания, что победит Трамп и ожидается снижение налогов. «Рынок всегда работает на опережение, это его свойство», — уточнил Владимир Рожанковский.
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