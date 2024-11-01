Свой выход: в РФ появится программа продвижения товаров за рубежом

Это открывает для страны большие возможности в части экспорта высоких переделов и новых технологий, ведь крупные инвестиционные проекты, как строительство трубопровода, завода или метро за рубежом, создают спрос для десятков и сотен российских поставщиков, считают в РЭЦ. Кроме того, это позволяет России войти в партнерства, построенные не на разовых товарных поставках, а на долгосрочном взаимодействии, встречных инвестициях, совместном производстве высокотехнологичной продукции, уверены в центре.