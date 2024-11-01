Свой выход: в РФ появится программа продвижения товаров за рубежом

Правительство РФ и Российский экспортный центр должны к концу года разработать и утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российских товаров за рубежом. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в сентябре. Что будет включать эта программа и какие именно российские товары и в каких регионах пользуются популярностью, разбирались «Известия».
Изменение направлений
Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 25 сентября 2024 года, принят к исполнению, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, уточнив, что «соответствующие доклады будут представлены в установленные перечнем сроки».
За последние несколько лет в российской внешней торговле произошли колоссальные изменения, но можно сделать два основных вывода, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).
«РФ удалось пресечь попытки организовать блокаду нашей внешней торговли. Российская продукция востребована за границей, успешно продается и вывозится. Мы нужны нашим партнерам, на наши товары есть спрос за рубежом», — отметили в центре.
В то же время, по их данным, вследствие введенных недружественными странами санкций кардинальным образом скорректировалась география поставок продукции. Если в 2021 году на дружественные страны приходилось 60% российского несырьевого неэнергетического экспорта, то в настоящее время на них уже приходится 86% всех поставок из России.
Ключевым внешнеторговым партнером России выступает Китай, за ним следуют партнеры из ЕАЭС — Белоруссия и Казахстан. В числе крупных направлений российского экспорта также можно упомянуть Турцию, Индию, Египет и Узбекистан, отметили в РЭЦ. Именно за счет увеличения торговли с этими странами, а также активизации сотрудничества с партнерами из Африки и Латинской Америки бизнесу удалось компенсировать снижение товарооборота с западными странами.
Основные товары
Наибольший потенциал в РЭЦ видят у агропромышленного комплекса, который уверенно опережает другие отрасли по динамике, а также у машиностроения, особенно тех его секторов, в которых Россия традиционно сильна.
«От российских поставщиков зарубежные партнеры ждут конкурентоспособных поставок рядового промышленного сырья, сложного отраслевого и инфраструктурного оборудования, IT-решений, медикаментов, подвижного состава транспорта
Кроме того, по данным центра, Россия успешно поставляет услуги информационной безопасности и защиты критических инфраструктур, цифровизации взаимодействия государства и бизнеса, «электронного правительства», создаем за рубежом инфраструктуру и транспорт, в первую очередь железнодорожный, энергетическую инфраструктуру — трубопроводы, ГЭС, АЭС, центры обработки данных.
Это открывает для страны большие возможности в части экспорта высоких переделов и новых технологий, ведь крупные инвестиционные проекты, как строительство трубопровода, завода или метро за рубежом, создают спрос для десятков и сотен российских поставщиков, считают в РЭЦ. Кроме того, это позволяет России войти в партнерства, построенные не на разовых товарных поставках, а на долгосрочном взаимодействии, встречных инвестициях, совместном производстве высокотехнологичной продукции, уверены в центре.
Что касается продвижения российских товаров за рубежом, то, наверное, здесь надо начать с того, что львиную долю российского экспорта за рубеж последние годы составлял сырьевой экспорт, экспорт первичного сырья. Это были продукты топливно-энергетического комплекса, металлургическое сырье, причем первичное, прежде всего руда, цветные металлы, то есть то, что обладало не очень высокой добавленной стоимостью.
Но было приложено достаточно усилий, чтобы переломить эту тенденцию и сместить фокус на несырьевые товары, и последние события показывают, что это направление закрепилось.
В связи с последними событиями и курсом на импортозамещение интерес России как экспортера, конечно, заключается в том, чтобы экспортировать с более высокой добавленной стоимостью, заявил «Известиям» и.о. декана факультета международных финансов ВАВТ, кандидат экономических наук Олег Абелев.
— Здесь есть традиционные направления, например сельскохозяйственная продукция, где Россия традиционно одни из лидирующих позиций как экспортер в мире занимает, но сейчас стоят задачи гораздо более масштабные перед российским экспортом, — отметил он.
Это, по его мнению, прежде всего микроэлектроника, машиностроение, причем с программируемым управлением, разного рода программное обеспечение, и в целом то, где добавленная стоимость существенно выше. Вот по этим направлениям, наверное, Россия будет пытаться активно развиваться на мировых рынках.
— Что касается инструментов для продвижения товаров, здесь есть масса вариантов. Это могут быть субсидии со стороны Минпромторга, Минэкономразвития, это прежде всего общие экспортно-импортные страховые программы, это содействие со стороны Российского экспортного центра совместно с Минпромторгом и с Минэкономразвитием, это таможенная политика, которая стимулирует рост экспорта через регулирование пошлин либо через регулирование квот, — сказал эксперт.
Новые форматы
Продвижение национального бренда «Сделано в России», по словам РЭЦ, способно повысить международную конкурентоспособность российской продукции и услуг и увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта за счет «популяризации положительного образа России за рубежом через продвижение качественных товаров и услуг, трансляцию культуры и ценностей; формирования привлекательного образа и доверия к российской продукции на целевых рынках; закрепления на целевых рынках товарного знака и иных элементов идентичности национального бренда “Сделано в России”.
РЭЦ продолжит продвигать производителей и их продукцию на внешних рынках, используя, в частности, национальные экспозиции «Сделано в России» на крупнейших международных выставках, собственные ярмарочные мероприятия, информационные кампании, другие промоакции, включая павильоны для дегустации, в2в-мероприятие: использование амбассадоров
Большие ожидания связаны с Глобальным Югом, добавили в пресс-службе центра.
«Россия делает для развивающихся стран Глобального Юга комплексное предложение для социально-экономического прогресса. Россия готова предложить им не только еду и энергоносители или промышленное сырье, которое им пока не особенно нужно, а товары и решения для полной модернизации всей инженерной, энергетической, транспортной, городской инфраструктуры, образовательные и медицинские услуги, IT-сервисы и многое другое», —подчеркнули в пресс-службе РЭЦ.
Объемы экспорта
Начиная с 2022 года, когда Россия попала под давление экономических санкций, экспорт заметно уменьшился. По итогам 2023-го уже после адаптации российских экспортеров к новым рынкам объем экспортированных товаров всё же снизился на 28,3%, напомнила «Известиям» аналитик Института международной экономики и финансов ВАВТ Ольга Магомедова.
По данным ФТС России, размещенным на официальном сайте, российский экспорт за восемь месяцев этого года составил $278 млрд, что почти равно объему экспорта за восемь месяцев прошлого года, сообщила «Известиям» старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
— Для новой инициативы, возможно, стоит обратить внимание не только на указанные крупнейшие товарные группы, которые часто являются товарами производственного назначения, а на конечные товары индивидуального потребления, — считает эксперт.
Экспортом занимаются не только крупные компании. Так, на сервисе «Производственная кооперация и сбыт» российские МСП заключили 71 сделку с иностранными компаниями.
— Потребности размещенных на сервисе иностранных компаний представлены следующими номенклатурными позициями: 18% — металлоизделия, 16% — машины и оборудование, 13% — резина и пластмасса, 9% — электрооборудование, 8% — химическая продукция, — рассказал «Известиям» генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.
Программа еще не принята, хотя на сайте РЭЦ упомянуты мероприятия, которые могут быть частью программы, например, предусмотрена система добровольной сертификации, сообщила «Известиям» директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Наталья Шагайда.
— Продвижение товаров на зарубежные рынки — очень важная часть государственной поддержки АПК. Обычно средства на продвижение продукции на внешние рынки занимают большую долю в аграрных бюджетах стран-экспортеров. В отличие от субсидирования, например, перевозки какого-либо отдельного продукта на экспорт, такие меры относятся к мерам зеленой корзины и не ограничиваются по правилам ВТО, — отметила она.
Обычно сюда, по ее словам, включают содержание торговых представительств за рубежом, которые отслеживают ситуации на рынках потенциальных импортеров, готовят межправительственные соглашения по гармонизации требований к документам, оказывают консультационную и организационную помощь экспортерам для входа на международные площадки.
— Сюда же относятся затраты на организацию выставок и фестивалей продуктов, туров в страну, чтобы показать многообразие продуктов потенциального экспорта, рекламные материалы для потенциальных покупателей в зарубежной стране. Многие российские товары могли бы быть экспортируемыми, например печенье, но их, как правило, производят субъекты малого предпринимательства, — заявила Наталья Шагайда.
С их маленькими партиями, по ее словам, обеспечивать все расходы на экспорт очень трудно. Поэтому было бы полезно в рамках этой программы или других мероприятий по поддержке экспорта предусмотреть мониторинг ограничений и дальнейшее снятие барьеров.
— Очень много есть товаров для поставок. Главное не то, что экспортировать, а то, что экспортер встречает много барьеров на своем пути как в своей стране, так и за рубежом. Например, Россия может экспортировать семена картофеля. Но отсутствие гармонизации фитосанитарных требований, требование импортеров проходить дорогостоящую процедуру регистрации семян затрудняет распространение наших семян даже по территории СНГ, — заметила эксперт. — Российские продукты имеют хорошую репутацию на территории с большим населением. Спрос и низкие барьеры, включая дешевую логистику, дали бы импульс развитию экспорта. Но многие ограничения экспорта вряд ли будут в фокусе этой программы.
Сегодня эксперты прогнозируют постепенное увеличение объемов экспорта в несырьевых секторах, таких как агропромышленный комплекс, металлургия, IT-услуги и технологические решения, сказал «Известиям» президент Союза деловых людей Илья Тимошин. Россия в них сейчас занимает лидирующие позиции и начинает укреплять свои положения на развивающихся рынках, находя новых партнеров.