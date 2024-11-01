США заказали ежедневные сводки о цене российской нефти на фоне санкций

Как отмечается в заявке, которая была опубликована 24 октября и с которой ознакомилось РИА Новости, «Управление по контролю за иностранными активами и Управление экономической политики США запрашивают от квалифицированного поставщика услугу по комплексной оценке цен на нефть» для оказания поддержки Минфину США в анализе нефтяных рынков, «особенно в контексте ограничений цены на российскую нефть».
При этом крайне важно, по словам заказчика, чтобы «поставщик услуги предоставлял ежедневный анализ цен на российскую нефть марки Urals и ESPO». Также ценность для Минфина США представляет анализ цен на нефть марки Brent.
В ведомстве заявляют, что ограничение цен на нефть РФ в том числе преследует цель «подчинить российскую нефть действию механизма, который потребует от нефтяных компаний РФ продавать нефть со скидкой», что, по мнению США, ограничит возможности Москвы в проведении специальной военной операции на Украине.
Кроме того, Вашингтон живо интересует информация о рынках нефти Венесуэлы и Ирана.
Компании, которые отзовутся на заявку Минфина США, должны предоставить примеры своего опыта в предоставлении услуг в сфере анализа государственным или коммерческим организациям.
Ранее в Международном валютном фонде признали, что Россия успешно экспортирует нефть на мировые рынки, обходя установленный Западом потолок цен.
По оценкам МВФ, дисконт на баррель российской нефти по сравнению с ценой марки Brent составляет 15−20 долларов.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.