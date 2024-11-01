Патрушев поручил принять меры по стабилизации рынка продовольствия

Патрушев накануне провел совещание по ценам на продовольственном рынке. «Участники совещания обсудили конкретные предложения по оперативным действиям, а также инструменты долгосрочного характера для увеличения производства различных видов продукции. Решения помогут обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке продуктов питания», — рассказали в правительстве.
Ведомства должны в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, заявил вице-премьер на совещании. Патрушев отметил, что массовая уборка урожая завершается и граждан «в целом можно обеспечить всеми необходимыми продуктами питания». Показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны, добавил он.
Федеральная антимонопольная служба в конце сентября пообещала проанализировать цены на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях. Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого набора».