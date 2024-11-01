Патрушев поручил принять меры по стабилизации рынка продовольствия

Патрушев накануне провел совещание по ценам на продовольственном рынке. «Участники совещания обсудили конкретные предложения по оперативным действиям, а также инструменты долгосрочного характера для увеличения производства различных видов продукции. Решения помогут обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке продуктов питания», — рассказали в правительстве.