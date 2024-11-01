Крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений

При этом она отметила, что такой перенос может быть не в интересах самой компании как плательщика налога на прибыль. Кашина напомнила, что налоговая реформа, помимо введения пятиступенчатой прогрессивной шкалы, предполагает увеличение ставки по налогу на прибыль до 25% вместо 20%, из-за чего менеджмент компаний будет заинтересован в уменьшении налоговой базы за 2025, а не за 2024 год. «Учитывая, что суммы премий уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль, перенос даты выплаты премий рядовым сотрудникам на 2024 год может увеличить налоговые обязательства самой компании в будущих периодах. Таким образом, может возникнуть конфликт интересов компании как налогоплательщика и топ-менеджмента. Возможно, компаниям будет целесообразнее рассмотреть вариант с “компенсацией” НДФЛ топ-менеджмента через гросс-ап премии на дополнительный НДФЛ (компенсация налога за счет увеличения суммы выплаты. — РБК)», — указала Екатерина Кашина.