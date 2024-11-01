Крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений

Бизнес из разных секторов экономики прорабатывает перенос годовых премий и бонусов сотрудников с начала 2025-го на декабрь. Об этом РБК рассказали источники в двух крупных компаниях. Таким образом, к ним не будет применяться обновленная система налогообложения, начинающая действовать с 1 января 2025 года.
Тренд на перенос премий во многих крупных организациях, независимо от их отраслевой принадлежности, отмечают и в консалтинговой компании Ward Howell. На такой шаг решилось примерно 25−30% компаний, утверждает председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов. Ближе к концу года их число может вырасти, поскольку времени для принятия всех управленческих решений достаточно, прогнозирует он. По данным Шамилова, переносят премии и бонусы главным образом крупные компании частного сектора, поскольку государственные организации привязаны к фиксации результатов предыдущего года. «Госкомпании не могут перенести вопросы выплаты премий, так как результаты года по отчетности не подводятся раньше марта», — пояснил он.
Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов напомнил, что выплаты премий по итогам года уже переносили на более ранние сроки. Например, так было в конце 2020 года, когда вводилась 15-процентная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Почему переносят выплату премии
С 2025 года в России для сотрудников, совокупный годовой доход которых превышает 2,4 млн руб. вырастет налоговое бремя, напомнила директор направления налоговой экспертизы консалтинговой компании «НЭО» Екатерина Кашина. Начнет действовать пятиступенчастая шкала НДФЛ:
- 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц);
- 15% — при доходе от 2,4 млн до 5 млн руб. (200−416,7 тыс. руб. в месяц);
- 18% — при доходе от 5 млн до 20 млн руб. (416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц);
- 20% — при доходе от 20 млн до 50 млн руб. (1,67−4,17 млн руб. в месяц);
- 22% — на доходы выше 50 млн руб. (свыше 4,17 млн руб. в месяц).
«Учитывая, что расчет совокупного дохода для НДФЛ также включает в себя суммы премий, руководство компаний задумывается о том, чтобы перенести выплату премий на 2024 год как один из способов механизма компенсации “недополученного дохода на руки”, — объясняет Кашина. Например, если премия руководителя за год составила 55 млн руб. до налогообложения, то по старым правилам сумма НДФЛ составит 8,2 млн руб., а если выплата произойдет в 2025 году, то уже 10,5 млн руб., что практически на 30% больше.
Перенос премии, по мнению Кашиной, может быть актуален для ключевых сотрудников, чей совокупный доход превышает 2,4 млн руб., с целью их удержания в компании. Если компания принимает решение о переносе выплат, то она, как правило, из соображений справедливости распространяет его на всех сотрудников, в том числе на тех, кого не коснутся изменения налоговой шкалы, возражает Шамилов.
По словам партнера, руководителя сервисов «Оценка руководителей» и «Бенчмаркинг вознаграждений» Ward Howell Софьи Чукавиной, решение о переносе выплаты премий на конец этого года — это временная мера для поддержания топ-менеджеров и других ключевых сотрудников, чей доход подлежит налогообложению по повышенной ставке.
«Компании считают это эффективным подходом, который способствует более плавному переходу и адаптации руководителей к новым финансовым условиям. Причем к таким стратегиям прибегают как те компании, которые в дальнейшем собираются полностью или частично компенсировать разницу в ставках руководителям, так и те, кто решил от такой стратегии отказаться», — подчеркивает Чукавина.
Есть ли риски
По мнению Вадима Зарипова из МЭФ Legal, даже если перенос выплат вызван налоговыми причинами, в этом нет никакого порока с правовой точки зрения. «Здесь нет злоупотребления (схемы, обхода закона, нарушения ст. 54.1 Налогового кодекса) и тем более правонарушения. Это неизбежные издержки перехода, которые Минфин не может не принимать во внимание и учитывать при формировании бюджета на следующий год», — рассуждает он.
По словам Екатерины Кашиной, работодатель вправе самостоятельно определять сроки выплаты премий. Но трудовой/коллективный договор и локальные акты, устанавливающие соответствующий порядок, могут прямо предусматривать дату выплаты годовой премии (например, вместе с зарплатой за январь). В таком случае необходимо проверить соответствие переноса даты выплаты премии документам, регулирующим оплату труда и при необходимости внести изменения, говорит эксперт.
Есть риски и с точки зрения налогового учета: по налоговому законодательству в целях учета расходов на выплату премий, они должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы, отметила она. «Если согласно положению об оплате труда, положению о премировании или прочим локальным нормативным актам компании, выплата премии предусмотрена за выполнение конкретных KPI, которые не могут быть выполнены к моменту выплаты премии в 2024 году, налоговые органы смогут успешно оспорить учет расходов на премии в налоговой базе по налогу на прибыль за 2024 год», — предупредила Кашина.
При этом она отметила, что такой перенос может быть не в интересах самой компании как плательщика налога на прибыль. Кашина напомнила, что налоговая реформа, помимо введения пятиступенчатой прогрессивной шкалы, предполагает увеличение ставки по налогу на прибыль до 25% вместо 20%, из-за чего менеджмент компаний будет заинтересован в уменьшении налоговой базы за 2025, а не за 2024 год. «Учитывая, что суммы премий уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль, перенос даты выплаты премий рядовым сотрудникам на 2024 год может увеличить налоговые обязательства самой компании в будущих периодах. Таким образом, может возникнуть конфликт интересов компании как налогоплательщика и топ-менеджмента. Возможно, компаниям будет целесообразнее рассмотреть вариант с “компенсацией” НДФЛ топ-менеджмента через гросс-ап премии на дополнительный НДФЛ (компенсация налога за счет увеличения суммы выплаты. — РБК)», — указала Екатерина Кашина.
Ранние выплаты бонусов могут также ограничить финансовую гибкость компании в будущем, а также вызвать недовольство на других уровнях организации, обращает внимание Софья Чукавина. «Наконец, такая практика может стать предметом критики со стороны внешних стейколдеров и инвесторов, которые могут воспринять это как необоснованное распределение ресурсов в условиях неопределенности», — подчеркнула партнер Ward Howell.
РБК обратился за комментариями в крупные компании в различных секторах, большинство из них отказались от комментариев.
В части компаний сообщили, что они и раньше выплачивали премии и бонусы в конце года. Например, представитель «Сбера» заявил, что у них многие годы выплата годового бонуса производилась в конце декабря. «Нынешний год не станет исключением: как правило, мы стараемся произвести выплату бонуса до Нового года, чтобы сотрудники могли порадовать себя и своих близких подарками», — рассказал он.