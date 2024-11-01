Индекс ОФЗ, индекс «Мосбиржи», цены на нефть Brent: дайджест инвестора

Индексы ОФЗ и корпоративных облигаций
Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) вновь обновил минимальные уровни с начала 2009 года. По итогам торгов 31 октября индикатор потерял 0,83%, закрывшись на отметке 96,37 пункта.
Очередная волна распродаж ОФЗ спровоцирована негативными данными Росстата по динамике потребительских цен, отметил эксперт "БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин.
На неделе с 22 по 28 октября рост потребительских цен ускорился с 0,2% до 0,27%, годовая инфляция увеличилась с отметки 8,52% до 8,61%.
«Увеличение годовой инфляции произошло впервые с начала сентября. Хотя оно относительно небольшое, а до ближайшего заседания ЦБ по ключевой ставке почти два месяца, все же негативная инфляционная статистика не приближает вероятное начало смягчения денежно-кредитных условий», — пишет Дмитрий Бабин.
Нового исторического минимума в четверг достиг индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS. По итогам торгов основной индикатор рынка российского корпоративного долга потерял 0,4%, опустившись до 86,17 пункта.
Предыдущий минимум индекса RUCBCPNS был зафиксирован 29 марта 2022 года. Тогда на закрытии торгов значение индекса опустилось до 86,25 пункта, а доходность составила 18,38%.
Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Владимир Корнев считает, что падение рынка корпоративных облигаций в ближайшее время, скорее всего, продолжится, а негативная динамика сохранится до конца года. Причины падения индекса эксперт видит в не до конца учтенном в ценах повышении ключевой ставки (рынок не ожидал повышения сразу на 2 п.п.) и продолжающемся ужесточении риторики ЦБ в отношении денежно-кредитной политики.
«В этих условиях сейчас на рынке корпоративных облигаций идей для покупки практически нет», — считает Корнев.
«Глобально, в рамках нового прогноза по инфляции и ключевой ставке, долговой рынок может находиться под давлением до следующего заседания Банка России», — предупредил портфельный управляющий УК «Первая» Денис Обухов.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в четверг, 31 октября, по итогам основной торговой сессии снизился на 2,11%, до 2560,2 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 2,08%, достингув 831,27 пункта.
Ухудшение настроений инвесторов могло обусловить выступление главы Банка России на заседании думского комитета, которое позволяет сделать вывод, что текущий высокий уровень ставок пока не оказывает сдерживающего влияния на инфляцию, полагает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.
«ЦБ РФ не собирается делать никаких скидок ради достижения цели по инфляции в 4%», — заявила Эльвира Набиуллина.
«Таким образом, можно предположить, что повышение ключевой ставки в октябре — не последнее в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики», — сделал вывод Ованес Оганисян.
Индекс Мосбиржи завершает октябрь коррекцией и обновляет минимальные значения месяца, отметили аналитики УК «Первая». Бенчмарк падает на фоне вышедших днем ранее данных по инфляции, которые оказались выше ожиданий. Локально индекс Мосбиржи потерял все восстановление сентября, а за месяц снизился более чем на 9%. Текущие значения сопоставимы с уровнями мая 2023 года, пишут эксперты.
«Это увеличивает вероятность того, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку не на 1, а на 2 п.п.», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, цель снижения по индексу Мосбиржи «пока видится» в район 2400 пунктов.
Помимо ускорения инфляции среди факторов, повлиявших на рынок, были жесткая позиция ЦБ РФ по денежно-кредитной политике и неблагоприятная внешняя обстановка на мировых рынках, рассказал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Поддержку российскому рынку, по мнению эксперта, оказал рост цен на нефть на фоне данных о сокращении запасов энергоносителей в США.
«Основным негативом для акций остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также ожидания, что она останется такой дольше, чем рассчитывали многие инвесторы. В этих условиях ухудшение рыночной ситуации или новостного фона, даже не самое сильное, вызывает волну распродаж бумаг», — пояснил Дмитрий Бабин из БКС.
Цены на нефть
Котировки Brent (январский контракт) резко подскочили на торгах в четверг, 31 октября. На максимуме дня цена этого сорта достигала $74,28 за баррель, что на 2,94% выше уровня закрытия предыдущего дня.
«Поддержку нефтяным ценам оказывает информация о признаках подготовки военного ответа Ирана на недавнюю атаку со стороны Израиля, что увеличило геополитическую премию в биржевой стоимости нефти», — прокомментировал динамику рынка эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Иран планирует нанести удар по Израилю с территории Ирака с помощью беспилотников и баллистических ракет, пишет Bloomberg со ссылкой на Axios, который, в свою очередь, ссылается на два израильских источника.
Цены на нефть упали ниже $71 за баррель в начале недели на новостях о том, что удары Израиля по целям в Иране имели ограниченный характер и не затронули объекты нефтяной промышленности. Это привело к быстрому снижению премии за риск и смещению фокуса на слабые фундаментальные факторы.
Впрочем, аналитики Standard Chartered предупреждали, что рынок нефти «слишком быстро расслабился». «Мы видим риск набирающей обороты в течение длительного периода серии атак без каких-либо немедленных перспектив военного или дипломатического разрешения», — предупредили в банке.
В настоящее время Израиль, по-видимому, не выполнил многие из своих задач в Иране, и возможности для дальнейших действий «вероятно, значительно расширятся, как только завершится голосование на выборах в США», считают эксперты. Это, по их мнению, приведет к росту цен на нефть.
Росту цен также способствуют слухи о том, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.
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Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.
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Другие важные события
Мосбиржа изменит шаг цены на фондовом рынке.
Россия: индекс деловой активности в промышленности за октябрь — 09:00 мск.
Германия: индекс PMI в производственном секторе за октябрь — 12:00 мск.
США: средняя заработная плата в годовом выражении — за октябрь — 15:30 мск.
США: количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе за октябрь — 15:30 мск.
США: уровень безработицы за октябрь — 15:30 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности Markit за октябрь — 16:45 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности ISM за октябрь — 17:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2560,2 (-2,11%).
Индекс РТС: 831,27 (-2,08%).
S&P 500: 5705,45 (-1,86%).
Dow Jones Industrial Average: 41 763,46 (-0,9%).
NASDAQ Composite: 18 095,15 (-2,76%).