Индекс ОФЗ, индекс «Мосбиржи», цены на нефть Brent: дайджест инвестора

Цены на нефть упали ниже $71 за баррель в начале недели на новостях о том, что удары Израиля по целям в Иране имели ограниченный характер и не затронули объекты нефтяной промышленности. Это привело к быстрому снижению премии за риск и смещению фокуса на слабые фундаментальные факторы.