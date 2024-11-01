«Европлан» объявил дивиденды с доходностью 8,4%

В 2023 году компания выплатила акционерам дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере ₽12,5 на акцию и дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере ₽19,17 на акцию, а финальные дивиденды за 2023 год составили ₽25 на акцию.