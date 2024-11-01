«Европлан» объявил дивиденды с доходностью 8,4%

Совет директоров лизинговой компании «Европлан» (LEAS) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года в размере ₽50 на акцию. Это дает 8,4% дивидендной доходности. В общей сложности на выплату акционерам дивидендов за девять месяцев компания направит около ₽6 млрд.
Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 4 декабря. Последний день для покупки акций «Европлана» под дивиденды — 12 декабря.
Акции компании отреагировали на новость о дивидендах ростом. На пике бумаги прибавляли 1,43%, до ₽596,6 за бумагу. На 11:21 мск бумаги торговались на уровне ₽594,4.
Дивидендная политика «Европлана» предусматривает, что целевой уровень дивидендных выплат может составлять не менее 50% размера чистой прибыли за отчетный год по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала. Лизингодатель стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год.
В 2023 году компания выплатила акционерам дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере ₽12,5 на акцию и дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере ₽19,17 на акцию, а финальные дивиденды за 2023 год составили ₽25 на акцию.
В конце октября компания объявила финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2024 года. Выручка за девять месяцев 2024 года увеличилась на 52,48% и составила ₽45,9 млрд. Чистая прибыль сократилась на 4,89% — до ₽13,08 млрд. Отчетность «Европлана» по РСБУ не включает результаты дочерних предприятий. Консолидированная отчетность компании по МСФО выйдет 19 ноября 2024 года.
«Европлан» — одна из крупнейших российских автолизинговых компаний, которая оказывает полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.
«Европлан» стал первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией. Лизинговая компания провела IPO на Мосбирже в марте 2024 года. Акции инвесторам предлагал единственный акционер лизинговой компании — инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй». По итогам размещения доля акций «Европлана» в свободном обращении (free-float) составила 12,5% от акционерного капитала компании. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽875 за бумагу, объем составил ₽13,1 млрд.