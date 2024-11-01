Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах

Однако при Байдене доля доллара в международных резервах уменьшалась в девять раз медленнее, чем при предыдущем президенте Трампе. Так, за срок правления нынешнего лидера страны доля американской валюты снизилась на 0,7 процентного пункта, а за время президентства Трампа — на 6,44 процентного пункта. При этом за два срока его предшественника Барака Обамы этот показатель, наоборот, вырос — на 1,6 процентного пункта.