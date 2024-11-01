Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах

Как следует из материалов, по итогам второго квартала 2024 года доля американской валюты в мировых резервах составила 58,22%. Это стало минимальным значением за все время публикации этой статистики — с 1995 года.
Однако при Байдене доля доллара в международных резервах уменьшалась в девять раз медленнее, чем при предыдущем президенте Трампе. Так, за срок правления нынешнего лидера страны доля американской валюты снизилась на 0,7 процентного пункта, а за время президентства Трампа — на 6,44 процентного пункта. При этом за два срока его предшественника Барака Обамы этот показатель, наоборот, вырос — на 1,6 процентного пункта.
Сильнее всего доля доллара в резервах снизилась при Джордже Буше-младшем — на 7,37 процентного пункта. А самым благоприятным для американской валюты был период правления Билла Клинтона: с 1995 года по 2000 год (данных за начальный период его первого срока — 1993 и 1994 годы — нет) доля доллара увеличилась на 27,81 процентного пункта.
Роль американской валюты в мире горячо обсуждается кандидатами в президенты США перед грядущими выборами, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.