Знали ли вы, что в мире существовали банкноты номиналом в сто триллионов долларов?

Политическая нестабильность и ошибочная земельная реформа привели к тому, что в 2000-х экономика Зимбабве рухнула. Правительство не нашло ничего лучше, чем напечатать побольше денег, что вызвало одну из самых разрушительных гиперинфляций в новейшей истории.
На пике кризиса бутылка пива дорожала в полтора раза за час, а деньги стоили дешевле бумаги, на которой были напечатаны.
Представьте, что для похода на рынок зимбабвийцам нужна была тележка — не для продуктов, а для денег. За буханку хлеба приходилось отдавать целый мешок банкнот! В 2009 году Центробанк выпустил купюру в 100 триллионов долларов, но вскоре на нее нельзя было купить даже автобусный билет. Сегодня страна ввела новую валюту, обеспеченную золотом, усвоив горький урок гиперинфляции.