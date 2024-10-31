Знали ли вы, что в мире существовали банкноты номиналом в сто триллионов долларов?

Представьте, что для похода на рынок зимбабвийцам нужна была тележка — не для продуктов, а для денег. За буханку хлеба приходилось отдавать целый мешок банкнот! В 2009 году Центробанк выпустил купюру в 100 триллионов долларов, но вскоре на нее нельзя было купить даже автобусный билет. Сегодня страна ввела новую валюту, обеспеченную золотом, усвоив горький урок гиперинфляции.