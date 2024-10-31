В России до 2030 года введут 100 млн кв.м жилья

Власти намерены курировать и строительство крупных автодорог. В этой связи планируется появление 50 объездных дорог и приведение уже имеющегося полотна в нормативное состояние. «То есть основные дороги, которые есть, мы их называем международными, на самом деле их ключевая роль — это связь между населенными пунктами и регионами страны. Мы до 2030 года расписали, что будем делать, это и 50 обходов городов, которые сегодня очень востребованы, это выход на наши границы, это на сегодняшний день приведение в нормативное состояние. То есть понимание есть, деньги сбалансированы, мы этим активно занимаемся», — рассказал вице-премьер. При этом Хуснуллин отметил ежегодное снижение количества ДТП, а также числа погибших и раненных при происшествиях на дорогах.