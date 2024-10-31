В России до 2030 года введут 100 млн кв.м жилья

В России отмечается ежегодное снижение количества ДТП, а также числа погибших и раненных при происшествиях на дорогах. Об этом заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, прошедшей 31 октября. Улучшение состояния автодорог — одна из главных целей для властей до 2030 года. Однако нацпроекты предполагают и улучшение жилищных условиях для граждан. Предполагается, что в ближайшие пять лет в стране введут 100 млн кв.м жилья — обеспеченность им составит 33 м на человека.
Что обсуждалось на встрече
Власти закончили формирование нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он включил в себя, по словам Марата Хуснуллина, проекты «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». При этом в нынешнем году кабмин заканчивает эти два проекта. По мнению Хуснуллина, за шесть лет они показали свою эффективность. В частности, рост на 35% продемонстрировала строительная отрасль. «В новом проекте “Инфраструктура для жизни” мы собрали всё лучшее, что было в прежних проектах, и наметили новые подходы. Среди новых подходов хотелось бы отметить комплексный подход к развитию населенных пунктов, о чем вы неоднократно говорили. Мы выделили точки роста начиная от сельских опорных пунктов до крупных агломераций», — сказал вице-премьер.
Важным приоритетом проекта «Инфраструктура для жизни» до 2030 года станет ввод как минимум 100 млн кв.м жилья. Таким образом, через пять лет каждый пятый метр в стране будет новым и обеспеченность жильем составит 33 м на человека. Хуснуллин также отметил, что, несмотря на сложности, количество новых проектов в 2024-м выше на 15%, чем это было в прошлом году.
Модернизация коммунальной инфраструктуры — еще один приоритет в работе правительства. Остановить ее износ и значительно улучшить в ближайшие несколько лет получится за счет прямых поступлений из госбюджета, заемных денег, средств предприятий и инвесторов.
Власти намерены курировать и строительство крупных автодорог. В этой связи планируется появление 50 объездных дорог и приведение уже имеющегося полотна в нормативное состояние. «То есть основные дороги, которые есть, мы их называем международными, на самом деле их ключевая роль — это связь между населенными пунктами и регионами страны. Мы до 2030 года расписали, что будем делать, это и 50 обходов городов, которые сегодня очень востребованы, это выход на наши границы, это на сегодняшний день приведение в нормативное состояние. То есть понимание есть, деньги сбалансированы, мы этим активно занимаемся», — рассказал вице-премьер. При этом Хуснуллин отметил ежегодное снижение количества ДТП, а также числа погибших и раненных при происшествиях на дорогах.