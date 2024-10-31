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В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала

МОСКВА, 31 — РИА Новости. Законопроект о повышении суммы остатка маткапитала с 10 до 20 тысяч рублей, которую семьи с детьми могут получить в виде единовременной выплаты, подготовили в Госдуме, сообщил автор проекта, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в России достаточно много семей, у которых на счетах остаются остатки неиспользуемого маткапитала, но они не могут их потратить на какие-либо цели. Поэтому мы предлагаем не останавливаться на уже принятом решении и расширить финансовые границы по использованию этих средств до 20 тысяч рублей. Считаем, что это очень важная мера — особенно сейчас, в условиях роста цен и повышения ключевой ставки, так как она позволит материально поддержать большее количество семей с детьми», — сказал Нилов журналистам.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости, сейчас семьи с детьми могут получить остаток маткапитала не более 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты.

«Учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности (в настоящее время расходы на подготовку одного ребенка в школу в среднем составляют 15 тысяч рублей), полагаем, что в целях более существенной материальной поддержки семей с детьми остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты, следует увеличить», — отмечается в документе.