Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС

Так, Словакия в конце лета нарастила закупки продукции из России в 2,1 раза — до 320,9 миллиона евро, впервые став главным ее импортером среди стран Евросоюза.
На втором месте по закупкам российских товаров находится Италия с 319,2 миллиона евро, а тройку лидеров замыкает Венгрия с 300,3 миллиона. Продукции на сумму более 200 миллионов евро ввезли еще три страны — Австрия, Нидерланды и Испания.
При этом лидером по росту импорта стала Дания, закупки которой подскочили в 2,3 раза — до 27,7 миллиона евро. При этом помимо Словакии минимум вдвое ввоз продукции из России нарастила еще Португалия — до 14,1 миллиона евро.
В целом же главным торговым партнером в Евросоюзе для России остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17%, до 696,3 миллиона евро. Далее идут Италия (-26%, 611 миллионов евро), Нидерланды (-110%, 412 миллионов евро), Венгрия (-29%, 370 миллионов евро) и Франция (-21%, 362 миллиона евро).
Словакия же была шестым основным торговым партнером с товарооборотом в 337 миллионов евро, хотя еще месяцем ранее она занимала 13-ю позицию.