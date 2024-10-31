Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС

В целом же главным торговым партнером в Евросоюзе для России остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17%, до 696,3 миллиона евро. Далее идут Италия (-26%, 611 миллионов евро), Нидерланды (-110%, 412 миллионов евро), Венгрия (-29%, 370 миллионов евро) и Франция (-21%, 362 миллиона евро).