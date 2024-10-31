Швецов назвал иллюзией приход зарубежных инвесторов без разморозки счетов

«Хочется спросить, а почему [мы не трогаем счета типа С]? Ведь иллюзия, что мы можем привлечь иностранных инвесторов с качественными деньгами, с большими деньгами, не ответив на вопрос: а что дальше по счетам С? Ну, это же иллюзия. Мне кажется, себя обманывать нельзя. Если мы делаем проект, перед собой нужно быть честным», — сказал Швецов на сессии Форума биржи по корпоративному управлению, передает корреспондент РБК. Так он ответил на реплику замминистра финансов Ивана Чебескова об отсутствии у властей планов по использованию активов, замороженных на счетах типа С.