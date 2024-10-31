Швецов назвал иллюзией приход зарубежных инвесторов без разморозки счетов

Привлечение иностранных инвесторов на российский рынок без урегулирования ситуации с заблокированными активами на счетах типа С невозможно, считает глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов.
«Хочется спросить, а почему [мы не трогаем счета типа С]? Ведь иллюзия, что мы можем привлечь иностранных инвесторов с качественными деньгами, с большими деньгами, не ответив на вопрос: а что дальше по счетам С? Ну, это же иллюзия. Мне кажется, себя обманывать нельзя. Если мы делаем проект, перед собой нужно быть честным», — сказал Швецов на сессии Форума биржи по корпоративному управлению, передает корреспондент РБК. Так он ответил на реплику замминистра финансов Ивана Чебескова об отсутствии у властей планов по использованию активов, замороженных на счетах типа С.
Минфин не собирается использовать эти ценные бумаги, чтобы «расторговать рынок», сказал Чебесков: «И здесь скорее причина не в том, что мы не хотим развивать эту сферу деятельности, а причина скорее геополитическая, она не связана напрямую с финансовым рынком», — отметил Чебесков.
По мнению Швецова, принимая решение о возможном инвестировании в российский рынок, иностранный инвестор будет смотреть, как российские регуляторы ведут себя в сложной ситуации. «Если мы, не объясняя, что-то замораживаем и тактические меры превращаем в стратегические, он не пойдет к нам», — предупредил глава набсовета Мосбиржи.
«Рынком правит страх и жадность, соответственно, при большом страхе придут очень жадные [инвесторы], а это нам дорого», — отметил Швецов.
Отсутствие хотя бы дискуссии вокруг будущего счетов типа С нерезидентов, которые не относятся к недружественным странам, «просто ставит конкретный крест на любых попытках привлечь качественные иностранные деньги и снижает доверие и к регулятору, и к системе», резюмировал Швецов.
Против использования активов со счетов типа С ранее высказалась глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Введение таких счетов было ответной мерой на замораживание активов и Центрального банка, и частных лиц, и поэтому, на мой взгляд, она в этом виде и должна сохраняться. И за счет этого ресурса невозможно создать какой-то надежный источник для инвестирования», — объясняла она.
При этом и Минфин, и ЦБ ставят перед собой задачу привлечения иностранных инвестиций в Россию. Но прежде всего за счет создания привлекательных инвестиционных условий, указывала Набиуллина. По плану Минфина до 2030 года на российский рынок необходимо привлечь 1 трлн руб. инвестиций от нерезидентов.
Режим счетов типа С был введен весной 2022 года по указу президента. Такие счета открываются иностранным инвесторам, на них перечисляются все выплаты по принадлежащим им российским бумагам — купоны, дивиденды, погашения. Свободно использовать эти деньги нерезиденты не могут, но режим счетов позволяет направлять их на обязательные платежи — налоги, штрафы, комиссии за ведение счетов и прочее. Сами российские бумаги, принадлежащие иностранцам, тоже заблокированы.
Кроме того, денежные средства со счетов типа С были использованы в рамках обмена активами между россиянами и иностранцами, который прошел во втором полугодии 2024 года. В рамках двух этапов иностранцы на деньги со счетов типа С выкупили у россиян принадлежащие им зарубежные ценные бумаги на общую сумму 10,64 млрд руб., сообщал организатор этой сделки — брокер «Инвестиционная палата».