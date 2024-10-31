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Ozon изменит правила оплаты товаров при получении

Опция оплаты товаров при получении на маркетплейсе Ozon c 1 ноября будет доступна только для ряда категорий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Источник: РИА "Новости"

При получении можно будет оплатить одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также вещи, которые покупателю важно примерить или оценить визуально. В частности, это спортивная одежда и инвентарь — коньки, бутсы, лыжные ботинки и т. п.

В пресс-службе рассказали, что Ozon провел внутреннее тестирование, которое показало, что оплата при получении была востребована только для fashion-категорий как при заказе товаров предпринимателями, так и при приобретении их индивидуальными покупателями.

В первом случае постоплата существенно влияла на рост среднего чека при покупке товаров из fashion-категорий, частоту покупок и оборот продавцов. Товары из других подразделов предприниматели и обычные покупатели заказывали с функцией постоплаты в два раза реже, показал анализ.

Решение позволит улучшить экономику продавцов в высокий сезон, когда они активно предоставляют скидки, и оптимизировать расходы на логистику, считают в Ozon.

Для обычных покупателей будут действовать те же принципы: опция оплаты при получении останется в тех категориях, где она наиболее востребована, и будет доступна при заказе товаров, которые важно примерить или оценить визуально.

«В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию — заказ нужно будет оплатить при оформлении. По нашим данным, во время теста большинство покупателей таких товаров не пользовались постоплатой, когда она была доступна», — сообщили в Ozon.

Покупатели, оформившие заказы с постоплатой до 31 октября включительно, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи и после этой даты.