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Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) — это не прихоть Банка России, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, она не противоречит задачам, над которыми работает правительство РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Источник: AP 2024

«В целом, жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике. И в нынешних условиях экономика и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться. И это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится», — сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.

«И жесткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит всем тем задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство. Оно делает это так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики», — добавила Набиуллина.