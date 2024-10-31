Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025−2027 годы

«Министерством финансов совместно с министерствами и ведомствами подготовлены поправки ко второму чтению закона о бюджете на следующую трехлетку. Предлагается внести около 900 поправок с общим объемом перераспределения порядка 7 триллионов рублей», — сказал Силуанов в ходе доклада о поправках в проект федерального бюджета на 2025−2027 годы.