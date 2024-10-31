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Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025−2027 годы

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минфин РФ подготовил около 900 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2025−2027 годы, предлагает перераспределить в общей сложности порядка 7 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства в четверг.

Источник: © РИА Новости

«Министерством финансов совместно с министерствами и ведомствами подготовлены поправки ко второму чтению закона о бюджете на следующую трехлетку. Предлагается внести около 900 поправок с общим объемом перераспределения порядка 7 триллионов рублей», — сказал Силуанов в ходе доклада о поправках в проект федерального бюджета на 2025−2027 годы.

«Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции», — отметил Силуанов.