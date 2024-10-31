Милонов рассказал, чем вредна инициатива о налоге на бездетных

По его словам, если бы авторам таких инициатив во времена, когда у них не было детей, говорили такие вещи, это стало бы худшим побуждением к тому, чтобы завести ребенка. Милонов подчеркнул, что главными аспектами по созданию семьи должны быть любовь и общее понимание ценностей, а не экономическая плоскость.