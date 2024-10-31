Милонов рассказал, чем вредна инициатива о налоге на бездетных

«Когда какой-нибудь человек говорит: “Вы обязаны иметь детей, мы введем налог на бездетность или еще что-то”, — это вы чушь несете, хочется сказать. Дорогой человек, не надо, пожалуйста, так говорить», — сказал депутат.
По его словам, если бы авторам таких инициатив во времена, когда у них не было детей, говорили такие вещи, это стало бы худшим побуждением к тому, чтобы завести ребенка. Милонов подчеркнул, что главными аспектами по созданию семьи должны быть любовь и общее понимание ценностей, а не экономическая плоскость.
«Конечно, признаю, что есть отдельные люди, которые такими благими намерениями дорогу в ад хотят выстлать, не понимая или не осознавая этого, но тут с гневом ничего не получится», — добавил он.
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