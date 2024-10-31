Куриные яйца могут снова подорожать — минимум на 10%

В прошлом году ведомство возбудило несколько дел на предприятия из-за роста цен. Например, на кировские ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика», а также крымские «Партизан» и СП «Октябрьское». В этом году производства заверяют: подорожание вынужденное, причины есть. Но неадекватных цен и дефицита не будет.