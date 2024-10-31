Куриные яйца могут снова подорожать — минимум на 10%

Лето закончилось, яйца стали покупать больше, поэтому, по нашей информации, торговые сети уже получили неприятные письма от производств о скором подорожании. Розничных цен пока не называют, но, вероятно, это 85−90 рублей за десяток вместо 75−80.
При этом в прошлом году, когда десяток стоил 105−130, каждый из крупнейших поставщиков показал рекордную выручку. В среднем +1 млрд рублей. А птицефабрика «Окская» — аж +2 млрд рублей. Чтобы такого не повторилось, за историей теперь следит ФАС.
В прошлом году ведомство возбудило несколько дел на предприятия из-за роста цен. Например, на кировские ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика», а также крымские «Партизан» и СП «Октябрьское». В этом году производства заверяют: подорожание вынужденное, причины есть. Но неадекватных цен и дефицита не будет.