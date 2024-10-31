Глава Total заявил о $2 млрд дивидендов, застрявших на счетах НОВАТЭКа

Глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания не может вывести из России порядка $1,5−2 млрд, причитающихся ей в виде дивидендных выплат от участия в акционерном капитале НОВАТЭКа и совместных с ним предприятиях. По его словам, это примерная оценка на конец 2024 года, при этом большая часть средств хранится на счетах НОВАТЭКа.
По оценке Пуянне, в среднем дивиденды, которые получала компания от доли в НОВАТЭКе (19,4%), составляли порядка $600 млн в год. «Большинство из них застряло на счетах НОВАТЭКа, не на счетах типа С. Потому что фактически НОВАТЭК сохранил эти дивиденды на своем счете для нас. Я бы сказал, что этот объем представляет собой около $1 млрд, плюс-минус», — рассказал глава TotalEnergies в ходе телефонной конференции с инвесторами.
Кроме того, часть застрявших средств приходится на дивиденды от проекта «Ямал СПГ», в котором TotalEnergies принадлежит 20%. «Они были около $500 млн. Я не знаю, когда это закончится, так что, вероятно, к концу года будет от $1,5 млрд до $2 млрд денежных [средств] в виде дивидендов, которые находятся где-то на других счетах», — заключил он.
РБК направил запрос в НОВАТЭК.
НОВАТЭК — один из крупнейших производителей природного газа в России. Компания в 2017 году запустила завод «Ямал СПГ», свой первый крупнотоннажный проект по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ), который реализует вместе с иностранными партнерами. Крупнейшими акционерами НОВАТЭКа являются Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года (тогда она составляла 24,75%), бизнесмен Геннадий Тимченко (23,5%), а также французская TotalEnergies (19,4%). Также 9,99% в НОВАТЭКе принадлежит «Газпрому».
Дивидендная политика НОВАТЭКа предусматривает выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО дважды в год. Всего за 2023 год компания направила инвесторам 78,59 ₽ на акцию: 34,5 ₽ — промежуточный дивиденд и 44,09 ₽ — по результатам года.
В конце июля НОВАТЭК опубликовал финансовые результаты за первое полугодие. Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17%, до 752,4 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в 2,2 раза, до 341,7 млрд руб. Нормализованная EBITDA достигла 480,7 млрд руб., что на 15,6% больше, чем в том же периоде годом ранее. По итогам первого полугодия 2024 года акционеры НОВАТЭКа утвердили выплату промежуточных дивидендов в размере 35,5 ₽ на акцию.
Что такое счета типа С
Режим счетов типа С был введен в марте 2022 года указом президента в рамках ответных мер на западные санкции. Эти счета нужны для перечисления на них выплат по ценным бумагам российских эмитентов, которые принадлежат иностранцам.
При этом вывести деньги со счетов типа С без специального разрешения правительственной комиссии невозможно. Средства с них можно использовать для обязательных платежей — например, комиссий за ведение этих счетов, налогов, штрафов и других.