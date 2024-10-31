Глава Total заявил о $2 млрд дивидендов, застрявших на счетах НОВАТЭКа

По оценке Пуянне, в среднем дивиденды, которые получала компания от доли в НОВАТЭКе (19,4%), составляли порядка $600 млн в год. «Большинство из них застряло на счетах НОВАТЭКа, не на счетах типа С. Потому что фактически НОВАТЭК сохранил эти дивиденды на своем счете для нас. Я бы сказал, что этот объем представляет собой около $1 млрд, плюс-минус», — рассказал глава TotalEnergies в ходе телефонной конференции с инвесторами.