Глава Bosch анонсировал сокращение 7 тыс. сотрудников компании

«Увеличение объемов торговли с миром также означает сокращение мощностей на внутреннем рынке. Bosch вынужден сократить более семи тысяч рабочих мест в Германии, потому что бизнес находится под давлением. Сейчас я не могу исключить того, что нам придется и дальше корректировать наши кадровые возможности», — сказал Хартунг.
Он отметил, что Bosch не сможет выполнить свой экономический план на 2024 год. Кроме того, продажи компании будут на более низком уровне, чем за 2023 год.
Глава Bosch заявил, что в автомобильной отрасли в целом во всем мире сложилась сложная ситуация. Это вызвано высокими налогами, ростом цен на энергоносители, глобальный протекционизм, чрезмерное регулирование и социальную неопределенность. В Германии к этим факторам, по словам Хартунга, добавляется бюрократия.
Руководитель компании отметил, что для укрепления экономики ФРГ на краткий и долгий срок необходимо реализовать конкретные меры до выборов в бундестаг. Хартунг указал, что промышленный пакт в Германии может сработать успешно, только если разногласия на почве политики и партий не будут приниматься во внимание.
Ранее, 28 октября, в Volkswagen Group заявили, что собираются закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников в рамках реорганизации и для уменьшения затрат. В правительстве ФРГ заявили, что канцлер Олаф Шольц в качестве причины этих мер видит неправильные решения руководства концерна, он призывает сохранить как можно больше рабочих мест в компании.
Издание Bild 29 октября сообщило, что закрытие коснется заводов Volkswagen в Оснабрюке, Дрездене и Эмдене. Перед этим сотрудники концерна начали первую волну протестов.
Позже, 31 октября, агентство Reuters сообщило, что Volkswagen при переговорах с профсоюзом промышленников IG Metall предложил для сохранения рабочих мест уменьшить зарплаты на 10%. При этом профсоюз, наоборот, просил повысить их на 7% и восстановить коллективные договоры, но компания заявила, что не сможет выполнить такие требования.
О планах Volkswagen закрыть некоторые заводы и провести масштабные сокращения сообщалось с середины сентября. В октябре четыре федеральные земли ФРГ выступили против данных шагов, предложив заключить новый контракт для обеспечения занятости.