Глава Bosch анонсировал сокращение 7 тыс. сотрудников компании

«Увеличение объемов торговли с миром также означает сокращение мощностей на внутреннем рынке. Bosch вынужден сократить более семи тысяч рабочих мест в Германии, потому что бизнес находится под давлением. Сейчас я не могу исключить того, что нам придется и дальше корректировать наши кадровые возможности», — сказал Хартунг.