ЦБ заявил, что не будет «делать скидок» при достижении цели по инфляции

«Высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынужденно будут покупать независимо от роста цен. Этот бизнес сохранит маржу, но за это платят граждане, и для всех остальных предприятий инфляция — это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата. При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым, за бурным ростом последует спад и суммарный рост если и будет незначительным, вряд ли он кого-то устроит, об этом говорят примеры многих стран и примеры нашего прошлого», — сказала глава регулятора.
«Я подчеркну, что высокая инфляция означает и непредсказуемую инфляцию, потому что это опасная иллюзия — считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд — это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью», — подчеркнула Набиуллина.