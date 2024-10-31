Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ заявил, что не будет «делать скидок» при достижении цели по инфляции

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Банк России не собирается «делать никаких скидок», работая над достижением цели по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета по экономической политике.

Источник: © РИА Новости

«Высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынужденно будут покупать независимо от роста цен. Этот бизнес сохранит маржу, но за это платят граждане, и для всех остальных предприятий инфляция — это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата. При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым, за бурным ростом последует спад и суммарный рост если и будет незначительным, вряд ли он кого-то устроит, об этом говорят примеры многих стран и примеры нашего прошлого», — сказала глава регулятора.

«Я подчеркну, что высокая инфляция означает и непредсказуемую инфляцию, потому что это опасная иллюзия — считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд — это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью», — подчеркнула Набиуллина.