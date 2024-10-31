ЦБ заявил, что не будет «делать скидок» при достижении цели по инфляции

«Высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынужденно будут покупать независимо от роста цен. Этот бизнес сохранит маржу, но за это платят граждане, и для всех остальных предприятий инфляция — это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата. При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым, за бурным ростом последует спад и суммарный рост если и будет незначительным, вряд ли он кого-то устроит, об этом говорят примеры многих стран и примеры нашего прошлого», — сказала глава регулятора.