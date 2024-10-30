В Соцфонде рассказали, кто получает ежемесячные денежные выплаты

«Ежемесячную денежную выплату в России получают 15,1 миллиона человек. Это граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий и их семьи, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, а также члены их семей, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда, семьи участников Великой Отечественной войны и другие», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, получатели могут выбрать набор социальных услуг вместо части ЕДВ. К ним относятся обеспечение лекарствами по рецепту врача, предоставление путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.
«Исключение составляют Герои России и СССР, члены семей умерших (погибших) Героев России и СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда — им ЕВД предоставляется в виде денежных выплат», — уточнили в сообщении.