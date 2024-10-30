В Соцфонде рассказали, кто получает ежемесячные денежные выплаты

«Ежемесячную денежную выплату в России получают 15,1 миллиона человек. Это граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий и их семьи, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, а также члены их семей, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда, семьи участников Великой Отечественной войны и другие», — говорится в сообщении.