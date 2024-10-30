В РАНХиГС сообщили о снижении доли государства в экономике

Абанина считает, что в долгосрочной перспективе увеличение доли госсектора в экономике если и будет происходить, то в незначительных масштабах. На это, по ее словам, указывают некоторые индикаторы, например масштабы и динамика инвестиций в основной капитал в государственном и частном секторах. «В 2000 году частный сектор инвестировал в основной капитал всего лишь на 25% больше, чем государственный, а в 2023 году — почти в четыре раза больше. К тому же темпы роста инвестиций в частном секторе значительно выше, чем в государственном, особенно эта тенденция хорошо видна после 2022 года», — замечает она.