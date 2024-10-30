В Минэнерго анонсировали запрет на майнинг в ряде регионов России

Грабчак пояснил, что это связано с дефицитом электроэнергии, которая в ряде регионов за последние годы увеличилась сразу на 14%. «У нас, допустим, с вами уже сейчас дефицитные зоны — это Дальний Восток, это юго-запад Сибири, это Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года», — сказал он.