В Минэнерго анонсировали запрет на майнинг в ряде регионов России

«Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен. Любой [частный и промышленный]», — сказал он.
Грабчак пояснил, что это связано с дефицитом электроэнергии, которая в ряде регионов за последние годы увеличилась сразу на 14%. «У нас, допустим, с вами уже сейчас дефицитные зоны — это Дальний Восток, это юго-запад Сибири, это Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года», — сказал он.
Замминистра подчеркнул, что именно электроэнергия двигает цифровизацию и другие передовые процессы в государстве, но «эра дешевой энергии», по его словам, уже закончилась. Сейчас же некоторые «паразитируют» на том, что было построено еще в Советском Союзе, добавил Грабчак.
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