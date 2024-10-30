У яблоневых садов, в которые инвестировал Тимченко, сменился владелец

У Alma Production, которое занимается выращиванием яблок в Краснодарском крае, сменился владелец. С 25 октября единственным владельцем ООО «Алма Продакшн», которое управляет около 400 га яблоневых садов в городе Абинске, стало краснодарское ООО «Краснооктябрьские сады», принадлежащее на паритетных началах Ивану Кебе и Виктору Роговому, следует из данных ЕГРЮЛ.
Гендиректор Alma Production Дмитрий Бобков подтвердил РБК сделку по смене собственников, но от других комментариев отказался.
До этого головной компанией производителя яблок было ООО «Алма Холдинг». Основным ее владельцем выступает экс-президент Международной федерации хоккея, гражданин России Рене Фазель — ему с февраля прошлого года принадлежит 54% компании. Еще 46% — у ООО «Волга Групп Агро». Сейчас владельцы этой компании скрыты, но ранее ее бенефициаром назывался миллиардер Геннадий Тимченко (шестое место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes за 2024 год, его состояние оценивается в $23,4 млрд).
РБК направил запрос в Volga Group. Рене Фазель на вопросы РБК не ответил. Связаться с владельцами ООО «Краснооктябрьские сады» не удалось.
Кто инвестировал в производителя яблок.
Компания Alma Production выращивает яблоки в Краснодарском крае с 2008 года. Ее бывшая головная структура «Алма Холдинг» была зарегистрирована на год раньше — холдинг, согласно данным СПАРК, в 2007 году создал Михаил Голованов. В апреле 2011 года основным владельцем холдинга (с долей более 97%) стала люксембургская Alma Group SA.
В 2014 году у иностранной компании появился партнер в российском яблочном бизнесе: долю 40% в «Алма Холдинге» приобрело ООО «Волга групп», владельцем которой назывался Тимченко. Два года спустя «Волга групп» принадлежало уже в 46% в производителе яблок, а в марте 2018 года эта доля перешла к ее структуре «Волга Групп Агро». В октябре того же года владельцем 54% холдинга вместо Alma Group SA стала швейцарская Procuri SA (она еще с 2008 года была миноритарием производителя яблок с долей менее 1%).
Procuri SA представляла интересы французских инвесторов, писал «Коммерсантъ». Среди первых инвесторов был Паскаль Клеман, руководитель Direct Group (бывшая PPE Group, которая вкладывалась, в частности, в Ozon) Затем Клеман, по информации газеты, вышел из проекта, а основным совладельцем холдинга стал Жан-Клод Менн, который в 2020 году вошел в совет директоров «Алма Холдинга».
Весной 2022 года после начала специальной военной операции на Украине стало известно, что французские инвесторы начали искать покупателя на свою долю в кубанском производителе яблок. А в феврале 2023 года владельцем 54% «Алма холдинга» стал Рене Фазель. Родившийся в Швейцарии Фазель в 1994—2021 годах занимал пост президента Международной федерации хоккея. А в 2015 году он был главным арбитром на гала-матче Ночной хоккейной лиги, где среди игроков были президент России Владимир Путин и Геннадий Тимченко, сообщал ТАСС. По информации источника информагентства, Фазель в январе 2022 года получил российское гражданство. Источники «Коммерсанта» сообщали, что Фазель может владеть долей в российском производителе яблок в интересах собственников Procuri SA.
Что представляет собой актив
Alma Production занимается производством яблок в Краснодарском крае на площади около 392 га. Компания специализируется на выращивании «премиум» сортов, в том числе «Гала», «Голден делишес», «Ред делишес», «Гренни Смит». У производителя есть собственное хранилище на 8 тыс. т яблок, оборудованное холодильными камерами, которые сохраняют 6,8 тыс. т продукции свежей круглый год. Свои яблоки производитель поставляет в том числе в «Азбуку Вкуса», «Перекресток», «Ленту», «Ашан», «Табрис», «Самокат» и другие федеральные и региональные сети, говорится на сайте компании. Выручка ООО «Алма Продакшн» за 2023 год, по данным бухгалтерской отчетности, составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 233,3 млн руб.
Alma Production — крупное предприятие, оно собирает около 10−20 тыс. т яблок в год, оценивает гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. По его словам, это около 4% от всего урожая Краснодарского края (около 500 тыс. га в год) — одного из крупнейших регионов-производителей яблок в России наряду с Кабардино-Балкарией и Крымом). У Alma Production помимо самих яблоневых садов есть хорошее хранилище, современная линия для доработки плодов, инфраструктура, контейнерный парк — предприятие полностью оснащено необходимой техникой и работниками.
Предыдущие собственники давно хотели избавиться от актива, говорит источник РБК в отрасли: бизнес по производству яблок — сложный и не слишком маржинальный.
Новые владельцы Alma Production, которым производитель яблок принадлежит через ООО «Краснооктябрьские сады», занимаются оптовой торговлей фруктами и овощами в Краснодарском крае. Иван Кеба выступает владельцем специализирующихся на этой деятельности ООО «Юг-Фрукт», ООО «Плоды Кубани» и ООО «Славия». Виктору Роговому принадлежит оптовый продавец фруктов и овощей ООО «Перспектива». Их совместная компания «Краснооктябрьские сады» в 2023 году имела выручку 1,6 млрд руб. и чистую прибыль 70,6 млн руб.
По оценкам гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, приобретение бизнеса Alma Production могло обойтись покупателю от 600 млн до 900 млн руб.