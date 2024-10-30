У яблоневых садов, в которые инвестировал Тимченко, сменился владелец

Весной 2022 года после начала специальной военной операции на Украине стало известно, что французские инвесторы начали искать покупателя на свою долю в кубанском производителе яблок. А в феврале 2023 года владельцем 54% «Алма холдинга» стал Рене Фазель. Родившийся в Швейцарии Фазель в 1994—2021 годах занимал пост президента Международной федерации хоккея. А в 2015 году он был главным арбитром на гала-матче Ночной хоккейной лиги, где среди игроков были президент России Владимир Путин и Геннадий Тимченко, сообщал ТАСС. По информации источника информагентства, Фазель в январе 2022 года получил российское гражданство. Источники «Коммерсанта» сообщали, что Фазель может владеть долей в российском производителе яблок в интересах собственников Procuri SA.