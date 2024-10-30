У компаний с высокодоходными бондами снизился запас прочности

Но, несмотря на рост рисков и доходностей, эмитенты наиболее низких рейтинговых категорий увеличивали объемы сделок. «Наиболее уязвимая категория эмитентов — ВВВ+ — В-, для которой риски рефинансирования, как правило, стоят острее и для которой увеличение процентной ставки может служить непростым бременем, — существенно нарастила объемы размещений», — говорится в исследовании. Если в январе—сентябре 2023-го при более низких ставках они разместили бонды на сумму 82 млрд руб., то в январе—сентябре 2024-го — на 141 млрд руб., подсчитали аналитики. Эмитенты с пониженным рейтингом обеспечили и приток имен на рынок, отмечается в исследовании: число компаний, разместивших облигации, за девять месяцев 2024 года выросло с 161 (январь—сентябрь 2023-го) до 190, из них число эмитентов из сегмента ВДО увеличилось с 72 до 83 имен.