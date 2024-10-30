Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро

Так, Россия сократила поставки товаров в ЕС на 12% к июлю — до 2,6 миллиарда евро. В свою очередь объединение уменьшило продажи своей продукции в Россию на 18% — до 2,5 миллиарда евро.
В результате двусторонний товарооборот уменьшился на 15% и составил 5,1 миллиарда евро по итогам августа. Падение торговли стало самым крупным с февраля 2023 года, а общая сумма товарооборота находится вблизи показателей 1999 года.
Россия и ЕС за восемь месяцев текущего года сократили торговлю на 28% — до 45 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 35% и стал составлять 23,4 миллиарда евро, а европейский — на 18%, до 21,6 миллиарда.