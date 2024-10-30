Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро

Россия и ЕС за восемь месяцев текущего года сократили торговлю на 28% — до 45 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 35% и стал составлять 23,4 миллиарда евро, а европейский — на 18%, до 21,6 миллиарда.