Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты

«Учитывая, что культура мяса в России развивается уже не первый год, а более 10 лет, представленность стейков на полках супермаркетов по всей стране значительно выросла, и теперь практически каждый россиянин знает, что такое стейк. Учитывая их большой ассортимент, не только премиальных, которые вырезаются из спинной мышцы, но и альтернативных, стейки стали более доступным продуктом», — отметил шеф-повар «Мираторга» Дмитрий Лазько.
С этим мнением согласился и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он отметил, что россияне стали активнее готовить стейки дома.
«Спрос на классические стейки из говядины растет, впрочем, как и спрос на другие виды мяса — в текущем году ожидается общий рекордный рост потребления мясных продуктов до 83 килограммов на человека в год. Росту спроса на премиальную продукцию из мяса способствуют общий рост доходов населения и потребительской уверенности, развитие локального производства и культуры потребления стейков в России», — сказал Караваев.
Он добавил, что этот продукт «перестал восприниматься как ресторанный деликатес», его легко готовить в домашних условиях, поэтому наряду с шашлыком стейк стал востребованным для загородного отдыха. По данным ассоциации, минимальная цена говяжьих стейков в розничных сетях составляет 899 рублей за килограмм, в эту сумму обойдется стейк «ковбой» (рибай на кости). Максимальная достигает 4 839 рублей — за килограмм стейка «Black Angus томагавк».
«В ассортименте крупных розничных сетей в зависимости от формата магазина представлено от четырех до 62 товарных позиций стейков из говядины. Самые распространённые разновидности — стейк рибай, а также премиальный стриплойн и филе-миньон. Подавляющее большинство представленных на полках магазинов стейков — отечественного производства. Среди других стран-поставщиков — Белоруссия и Уругвай, но доля импортных стейков в ассортименте ритейлеров составляет менее 1%», — сообщил Караваев.