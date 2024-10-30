Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты

«Учитывая, что культура мяса в России развивается уже не первый год, а более 10 лет, представленность стейков на полках супермаркетов по всей стране значительно выросла, и теперь практически каждый россиянин знает, что такое стейк. Учитывая их большой ассортимент, не только премиальных, которые вырезаются из спинной мышцы, но и альтернативных, стейки стали более доступным продуктом», — отметил шеф-повар «Мираторга» Дмитрий Лазько.