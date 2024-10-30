Ставки сделаны: почему упали в цене гособлигации РФ

Индекс российских гособлигаций опустился ниже минимальных значений с 2014 года, оказавшись на отметке в 97,61 пункта. Снижение связано с ростом ключевой ставки Центробанка, сходятся во мнении эксперты. Ее увеличение делает новые облигации более привлекательными для инвесторов, что приводит к падению цен на уже существующие бумаги. Подробности — в материале «Известий».
Свободное падение
Стоимость российских гособлигаций серьезно снизилась. Падение ниже десятилетних уровней было зафиксировано 28 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Сперва индекс RGBI снизился на 0,27%, до 98,17 пункта. Позже потерял еще 0,42%, опустившись до 98,03 пункта. Далее следовало падение до 97,84 пункта. К 10:46 мск индекс составил 97,61 пункта, потеряв 0,84%. По состоянию на 11:15 29 октября индекс гособлигаций находился на уровне 97,01 пункта, потеряв еще 0,29%.
В последний раз до уровня в 98,21 пункта индекс RGBI опускался 21 марта 2022 года. Ниже этого значения он фиксировался лишь 17 декабря 2014 года. Тогда индекс упал в минимуме за день до 97,69 пункта.
Наметилась тенденция на снижение и с индексом Мосбиржи. 28 октября он оказался на отметке в 2615,17 пункта, потеряв 1,7%. В 11:07 29 октября показатель фиксировался на уровне 2594,08 пункта.
Индекс РТС между тем продемонстрировал падение до 852,25 пункта (-1,7%). На следующий день в 11:14 он находился на отметке в 837,56 пункта.
Редакция «Известий» направила запрос в Мосбиржу. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Почему понизились цены ОФЗ
Снижение на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) вызвано в первую очередь ростом процентных ставок вслед за повышением ключевой ставки Банка России, указывает директор по инвестициям Sirius Capital Елизар Бубнов.
ОФЗ представляют собой долговые обязательства министерства финансов Российской Федерации, выпускаемые для финансирования государственных расходов, разъясняет эксперт. Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ предоставляет ликвидность банкам, фактически устанавливая базовый уровень доходности для всех финансовых инструментов, включая ОФЗ.
Государственные облигации считаются одним из самых надежных инвестиционных инструментов, поскольку за них отвечают напрямую власти, подчеркивает инвестиционный аналитик KasCapital Глеб Стяжкин.
— Падение цен на гособлигации влияет на волатильность на фондовом рынке, так как инвесторы начинают перераспределять свои активы, уходя из более рискованных активов — акций в более безопасные —облигации, — считает эксперт.
Однако гособлигации — самые консервативные инструменты, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. Снижение их стоимости и, соответственно, рост доходности негативно сказываются и на других активах, в которых заложен больший риск.
— Рынок, как правило, действует по принципу сообщающихся сосудов: падение цен на облигации в моменте делает их более дешевыми, а, следовательно, более привлекательными. На этом фоне может образоваться переток ликвидности, — предупреждает эксперт.
При этом более привлекательными для инвесторов становятся новые облигации, что приводит к падению цен на уже существующие бумаги, отмечает Стяжкин. Инвесторы предпочитают более высокую доходность, что и вызывает снижение цен на старые выпуски.
— Грубо говоря, зачем покупать облигацию за 1 тыс. рублей, приносящую 10% доходности, если новые облигации дают 20% доходности. Поэтому, чтобы эта облигация давала те же 20%, она должна стоить 500 рублей, — объясняет эксперт.
Из-за роста ключевой ставки снижается цена облигаций с фиксированным купоном, обращает внимание руководитель направления анализа долговых рынков финансовой группы «Финам» Алексей Ковалев. Однако это — далеко не весь долговой рынок.
— Примерно треть рынка ОФЗ составляют облигации с переменной ставкой купона, их еще называют флоатерами. Их цена практически не отклоняется от своего номинала благодаря механизму постоянного пересмотра уровня купона, — рассказывает эксперт.
По сути, только они в текущих условиях приносят инвестору положительный доход. В то время как облигации с фиксированным купоном теряют в цене из-за роста ставок, убежден Ковалев.
Кредитная кабала
Рынок акций, по мнению Елизара Бубнова, также реагирует на ситуацию снижением. Основу ценообразования на нем составляют ожидания инвесторов на получение доходов от компаний-эмитентов как в форме дивидендов, так и в форме программ обратного выкупа.
— При текущем уровне ставок по инструментам с фиксированной доходностью, таким как депозиты и облигации, компаниям — эмитентам акций становится крайне сложно обеспечивать аналогичную норму доходности, выделяя соответствующую долю своих прибылей акционерам, — подчеркивает собеседник «Известий». В результате цена акций снижается до уровня, при котором ожидаемая доходность по ним становится привлекательной для инвесторов.
Во многом акции упали за счет того, что кредиты стали дороже, убежден Глеб Стяжкин. На обслуживание займов приходится тратить больше средств, что мешает компании вкладываться в развитие.
Между тем, помимо повышения ключевой ставки, на цены облигаций и акций влияют также инфляционные ожидания, экономическая нестабильность и геополитические риски.
— На текущий момент все эти факторы не поддерживают акции, а, наоборот, сильно давят. Если получится нивелировать их давление, то российские акции могут легко вырасти в два раза, — уверен Стяжкин.
В частности, по его словам, в период с 2016 по 2021 год, когда эти риски были ниже, индекс Мосбиржи рос в среднем на 14% в год. Если бы этот тренд продолжился, в настоящий момент он бы находился на уровне 5500 пунктов.
— Но на сегодняшний день мы имеем около 2600 пунктов. Такая разница происходит в том числе из-за этих рисков, — объясняет эксперт.
Еще один фактор, влияющий на рынок акций, — цена нефти. За последнюю неделю она упала с $76 до $72, что существенно отражается на котировках ценных бумаг.
Ожидаемое смягчение
Высокие процентные ставки служат инструментом борьбы с инфляцией, объясняет Елизар Бубнов. Как правило, они приводят к замедлению производственной активности из-за удорожания кредитных ресурсов для производителей и снижают потребительскую активность.
— Это оказывает негативное влияние на перспективы будущих продаж и прибыли компаний, что дополнительно снижает их привлекательность для инвесторов, — считает эксперт.
Во всем мире ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков традиционно приводит к снижению фондовых рынков, указывает он. По этой причине рынки часто заранее закладывают ожидания будущих изменений в монетарной политике.
— Учитывая риторику Банка России на последнем заседании и комментарии аналитиков, опрошенных после него, можно ожидать дальнейшего роста процентных ставок. И часть этого роста, вероятно, уже заложена в ценах финансовых инструментов, — полагает Бубнов. Однако при сохранении жесткой денежно-кредитной политики российские фондовые рынки останутся под давлением.
В перспективе ближайших месяцев на фоне прогноза повышения средней ключевой ставки в 2025 году имеет смысл сохранять фокус на флоатерах, убежден Алексей Ковалев.
— Они не только защитят от дальнейшего роста ставки (поскольку не будут переоцениваться вниз из-за постоянного пересчета купона), но и обеспечат своих держателей денежным потоком по рыночным ставкам (от 20% и выше) с выплатами, осуществляющимися зачастую в ежемесячном режиме, — отмечает эксперт.
На фоне высоких ставок лучше других могут проявить себя акции крупных компаний с низким показателем долговой нагрузки, а также тех, у кого доходы растут более быстрыми темпами, чем расходы, уверен Олег Решетников. При этом компании останутся некоторой защитой от инфляции, поскольку бизнес выступает инструментом, способным генерировать положительный денежный поток.
— Сейчас наш рынок акций оценен достаточно дешево по мультипликаторам, но росту мешает продолжающийся подъем ставок. Как только инвесторы осознают их пик, рынок может развернуться вверх, не дожидаясь фактического перехода к снижению, — прогнозирует эксперт.
В целом же тенденция на повышение ключевой ставки, по мнению Глеба Стяжкина, продлится лишь до конца первой половины 2025 года. И это время может стать идеальным для инвестирования, поскольку в дальнейшем вслед за снижением ставки начнут расти цены облигаций и акций.
— Особенно это касается длинных гособлигаций, по которым выплата номинала произойдет позже всех, — резюмирует эксперт.