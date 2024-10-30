Сбербанк приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке

Также указывается, что к новым заявкам будут применены ранее анонсированные банком условия. По договорам с суммой кредита до установленного правительством РФ лимита ставка составит по-прежнему 6%. При оформлении «Семейной ипотеки» со сверхлимитом денежных средств минимальная средневзвешенная ставка на «Домклик» для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 миллиона рублей составит 9,4%. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 миллиона рублей — 10%.