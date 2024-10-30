Сбербанк приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке

«Сбербанк продолжает прием заявок по программе “Семейная ипотека” на “Домклик” без перерыва, но при этом с 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке. Банк возобновит запись на сделки по программе «Семейная ипотека» сразу после выделения дополнительного лимита.
Также указывается, что к новым заявкам будут применены ранее анонсированные банком условия. По договорам с суммой кредита до установленного правительством РФ лимита ставка составит по-прежнему 6%. При оформлении «Семейной ипотеки» со сверхлимитом денежных средств минимальная средневзвешенная ставка на «Домклик» для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 миллиона рублей составит 9,4%. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 миллиона рублей — 10%.
Ранее в Сбербанке сообщили, что в связи с ростом ставок по ипотеке по базовым программам на прошлой неделе банк скорректировал ставки по семейной ипотеке, которая выдается сверх лимита, установленного правительством на 1−4 процентных пункта.